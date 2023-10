Le prix de l'or a augmenté de plus de 1 % lundi, le conflit militaire entre les forces israéliennes et le groupe islamiste palestinien Hamas ayant accru l'incertitude politique au Moyen-Orient, ce qui a incité les investisseurs à se réfugier dans des valeurs sûres telles que les lingots.

Israël a bombardé l'enclave palestinienne de Gaza dimanche, tuant des centaines de personnes en représailles à l'une des attaques les plus sanglantes de son histoire, lorsque des hommes armés du Hamas se sont déchaînés sur des villes israéliennes samedi.

L'or est utilisé comme un investissement sûr en période d'incertitude politique et financière.

L'or au comptant a bondi de 1% à 1 850,70 dollars l'once à 0921 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau en une semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont grimpé de 1,1 % à 1 865,10 $.

Les investisseurs recherchant des valeurs refuges, l'or a bénéficié, au moins à court terme, de l'augmentation des tensions géopolitiques, a déclaré Giovanni Staunovo, analyste chez UBS.

L'escalade de la violence entre Israël et le Hamas menace de déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient, ce qui fait grimper les prix du pétrole et stimule la demande d'actifs refuges tels que les bons du Trésor américain, le dollar et le yen japonais, ainsi que l'or.

"Cela dit, les taux d'intérêt élevés aux États-Unis resteront un facteur défavorable pour l'or. Nous ne prévoyons qu'une hausse des prix de l'or lorsque la Fed commencera à se montrer plus dovish au cours de l'année 2024", a ajouté M. Staunovo.

Une inflation élevée plus tard dans la semaine pourrait ouvrir la voie à une nouvelle hausse des taux d'intérêt américains cette année, ce qui réduirait l'attrait de l'or. Les investisseurs se concentrent également sur le compte rendu de la réunion de septembre de la banque centrale américaine, qui doit être publié mercredi.

"La question clé est de savoir si ces flux de valeurs refuges sont durables si ce week-end a apporté des changements tectoniques dans le paysage géopolitique.

"Au moins du point de vue des matières premières, la géopolitique tend à être un élément de bruit plutôt qu'une force fondamentale durable et ayant un impact", a déclaré Norbert Rücker, analyste chez Julius Baer, dans une note.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a gagné 0,4 % à 21,68 $ l'once, le platine a progressé de 0,9 % à 884,41 $ et le palladium est resté stable à 1 158,33 $.