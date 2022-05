L'or augmente de plus de 1% après l'assouplissement de la position de la Fed américaine.

Les hausses de taux ont tendance à faire grimper les rendements obligataires et à rendre l'or à rendement zéro moins attrayant en augmentant son coût d'opportunité. L'or, qui est également perçu comme une couverture contre l'inflation, est maintenant en hausse pour une troisième session consécutive dans ce qui pourrait être sa meilleure série de gains depuis la mi-avril.

L'or au comptant était en hausse de 1,1% à 1 901,56 $ l'once, à 0330 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 29 avril plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,8 % à 1 902,00 $.

La Fed a augmenté mercredi son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un demi-point de pourcentage largement attendu, la plus grande hausse en 22 ans, alors qu'elle cherche à resserrer la politique monétaire de l'ère pandémique.

Les participants au marché réduisent les paris hawkish et cela a été un catalyseur pour la hausse de l'or, ainsi que la possibilité d'une fuite de l'inflation car la Fed ne la combat pas aussi durement que prévu, a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché de la société de trading City Index.

Lors d'une conférence de presse après la publication de la déclaration de politique générale de la Fed, M. Powell a explicitement exclu d'augmenter les taux de trois quarts de point de pourcentage lors des prochaines réunions de politique monétaire, ce qui a entraîné les rendements du Trésor américain et le dollar en forte baisse, et soutenu l'or. [US/]

Le dollar s'est maintenu près de son plus bas niveau en une semaine, rendant l'or à prix vert plus attrayant pour les acheteurs étrangers. [USD/]

"Avec la réunion de la Fed derrière nous ... cela permet à l'or de briller à nouveau dans un environnement sans risque, qui est également connu sous le nom de confrontation Ukraine-Russie", a déclaré M. Simpson.

L'argent au comptant a grimpé de 0,9 % à 23,17 $ l'once, le platine a avancé de 1 % à 1 001,42 $ et le palladium a gagné 0,9 % à 2 275,92 $.