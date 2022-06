L'or augmente de plus de 1%, soutenu par la baisse du dollar et la faiblesse des données sur l'emploi ADP

Le prix de l'or a augmenté de plus de 1% jeudi, soutenu par une baisse du dollar et des données montrant que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu le mois dernier.

Le prix de l'or a augmenté de plus de 1% jeudi, soutenu par une baisse du dollar et des données montrant que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu le mois dernier. L'or au comptant a augmenté de 1,2 % à 1 868,41 $ l'once à 13 h 46 ET (1746 GMT), après avoir atteint plus tôt un sommet d'une semaine. Les contrats à terme sur l'or américain ont également augmenté de 1,2 %, à 1 871,4 $. Le Dollar Index était en baisse de 0,7 %, s'éloignant d'un sommet d'une semaine atteint mercredi. Ryan McKay, stratège en matière de produits de base chez TD Securities, a déclaré : "Les données sur l'emploi soulèvent vraiment les inquiétudes liées à la récession qui se sont manifestées sur le marché et soutiennent l'or". Alors que la Fed tente de freiner la demande de main-d'œuvre en essayant de maîtriser l'inflation galopante, elle doit le faire sans pousser le taux de chômage trop haut. Les investisseurs vont maintenant surveiller de près les données sur les emplois non agricoles de vendredi. "Tous les éléments de ce matin pointent vers une inflation continue et peut-être que la Fed n'a pas été en mesure de s'y attaquer aussi agressivement qu'elle l'espère en raison de l'affaiblissement des chiffres de l'emploi", a déclaré Bob Haberkorn, stratégiste de marché senior chez RJO Futures. Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a déclaré jeudi qu'elle soutenait au moins deux autres hausses des taux d'intérêt d'un demi-point, et d'autres encore si les pressions sur les prix ne se relâchent pas. Alors que les lingots sont considérés comme une valeur refuge en période d'incertitude politique et économique, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention d'or, qui ne rapporte aucun intérêt. L'argent au comptant a augmenté de 2,1 % à 22,26 $ l'once. Le platine a gagné 2,7 % à 1 023,69 $, atteignant précédemment 1 030,9 $, son plus haut niveau depuis mars dernier. Le palladium a augmenté de 2,5 % à 2 047,73 $, allant jusqu'à 5,5 % à 2 107,15 $, son plus haut en deux semaines. Les discussions sur les progrès du marché des puces pourraient relancer la fabrication dans l'industrie automobile, a déclaré Philip Streible, stratège en chef du marché chez Blue Line Futures à Chicago. (Reportage de Seher Dareen et Eileen Soreng à Bengaluru ; édition de Diane Craft et Krishna Chandra Eluri)