L'or augmente en raison de l'assouplissement du dollar, pour un petit gain hebdomadaire

L'or au comptant a augmenté de 0,7% à 1 719,65 $ l'once à 0407 GMT. Les prix ont augmenté de 0,5% pour la semaine, après trois baisses hebdomadaires consécutives.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,6 % à 1 730,90 $.

L'indice du dollar a baissé de 0,7 %, après avoir touché son plus bas niveau en une semaine, ce qui rend le lingot d'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

"Aux niveaux actuels, l'or semble avoir atteint un plancher à court terme", a déclaré Michael Langford, directeur de la société de conseil aux entreprises AirGuide.

"Les demandes d'allocations chômage et les chiffres de l'emploi en cours influenceront sensiblement l'opinion de la banque centrale sur la force de l'économie sous-jacente."

Les données de jeudi ont montré que les demandes d'allocations de chômage ont diminué la semaine dernière aux États-Unis, soulignant la robustesse du marché du travail et renforçant les attentes d'une hausse agressive des taux de la Fed.

La Fed est "fortement engagée" dans la lutte contre l'inflation et garde l'espoir que cela peut être fait sans les "coûts sociaux très élevés" impliqués dans les campagnes précédentes de contrôle de la flambée des prix, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell.

La banque centrale américaine devrait augmenter son taux de financement de 75 points de base supplémentaires le 21 septembre.

"L'or a essentiellement oscillé entre une fourchette digestive d'environ 1 685-1 680 $ et 1 725-1 720 $", a déclaré Ilya Spivak, stratège en devises de DailyFX.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention du lingot non productif et stimulent le dollar.

Jeudi, la Banque centrale européenne a relevé ses taux directeurs d'un niveau sans précédent de 75 points de base.

L'argent au comptant a gagné 1,4 % à 18,8206 $ l'once et a augmenté de 4,5 % sur la semaine.

Le platine a augmenté de 0,4 % à 882,62 $ et se dirigeait vers son plus grand gain hebdomadaire depuis juin.

Le palladium a baissé de 1,5 % à 2 106,41 $, mais était prêt pour sa première hausse hebdomadaire en quatre.