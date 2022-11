L'or augmente en raison de la baisse du dollar ; les indices de la politique de la Fed restent essentiels.

L'or au comptant était en hausse de 0,3% à 1 745,22 $ l'once à 0251 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 745,40 $.

Les prix des lingots ont chuté d'environ 1% au cours de la session précédente après les commentaires bellicistes des responsables de la Réserve fédérale américaine. Les présidents de la Fed, James Bullard et John Williams, ont déclaré qu'il y avait un long chemin à parcourir pour lutter contre l'inflation.

"L'or connaît une hausse corrective après la session précédente. De plus, le dollar est légèrement en baisse", a déclaré Ilya Spivak, stratège en devises chez DailyFX.

Le Dollar Index a légèrement baissé de 0,2 %. Un billet vert plus faible rend l'or moins cher pour les acheteurs étrangers. L'or est également sensible à la hausse des taux d'intérêt, car elle augmente le coût d'opportunité de la détention de cet actif non productif.

L'attention des investisseurs se portera désormais sur le président de la Fed, Jerome Powell, qui doit s'exprimer lors d'un événement de la Brookings Institution mercredi.

"Si le discours de Powell frappe un ton que le marché interprète comme ne poussant pas la boule faucon en avant, alors l'or aura un rebond", a déclaré Spivak.

Le rapport national sur l'emploi ADP et les données sur les salaires non agricoles du département américain du travail sont également attendus cette semaine. Ces données pourraient fournir de nouveaux indices sur le plan politique de la Fed.

"Les investisseurs vont maintenant porter leur attention sur les données économiques américaines de cette semaine pour tout signe que la Fed pourrait relâcher ses hausses de taux agressives", a déclaré ANZ dans une note.

L'argent au comptant a gagné 0,9 % à 21,10 $, le platine a augmenté de 0,9 % à 997,25 $ et le palladium a augmenté de 0,7 % à 1 857,00 $.