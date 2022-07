L'or augmente en raison de la faiblesse du dollar et de la politique de la Fed.

L'or au comptant était en hausse de 0,4% à 1 723,28 $ l'once à 0845 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 722,10 $.

La banque centrale américaine devrait augmenter les taux d'intérêt de 75 points de base (pb) supplémentaires à la fin de sa réunion de politique générale de deux jours plus tard mercredi, alors qu'elle tente de faire baisser l'inflation.

Plus que la hausse des taux, l'accent est mis sur les orientations du président de la Fed, Jerome Powell, et l'or est susceptible de retomber sur ses plus bas niveaux en l'absence d'un pivot dovish, a déclaré Michael Hewson, analyste de marché en chef chez CMC Markets UK.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

Le prix de l'or a chuté de plus de 300 $ depuis qu'il a dépassé le niveau de 2 000 $ l'once début mars, en raison des hausses rapides des taux de la Fed et du récent rallye du dollar.

Le dollar s'est toutefois détendu au cours de la journée, augmentant l'attrait de l'or auprès des acheteurs détenant d'autres devises. [US/] [USD/]

"La plupart des gens s'attendent à une augmentation de 75 points de base ce soir et je pense que le prix en a déjà été fixé", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central.

Tout le monde veut maintenant savoir quels autres outils la Fed va utiliser pour soutenir l'économie ou si elle va juste se concentrer sur la réduction de l'inflation élevée, a ajouté Lan.

Le Fonds monétaire international a de nouveau réduit les prévisions de croissance mondiale mardi, avertissant que les risques d'une inflation élevée et de la guerre en Ukraine se matérialisaient et pouvaient pousser l'économie mondiale au bord de la récession si rien n'était fait.

L'argent au comptant a augmenté de 0,8 % à 18,74 $, le platine de 0,3 % à 876,49 $ et le palladium de 0,6 % à 2 022,02 $.