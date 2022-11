L'or augmente en raison de la faiblesse du dollar ; le président de la Fed, M. Powell, est au centre de l'attention.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 751,89 $ l'once, à 0245 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 1 765,40 $.

Le Dollar Index était en baisse de 0,1%, rendant le lingot moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

Le discours de Powell lors d'un événement de la Brookings Institution, prévu à 1830 GMT, sera évalué pour tout nouvel indice sur les plans de la banque centrale américaine pour les hausses de taux l'année prochaine. Le rapport national sur l'emploi ADP prévu à 1315 GMT est également dans le radar des investisseurs.

Le discours de Powell est le principal point de mire du marché, a déclaré Edward Meir, analyste chez ED&F Man Capital Markets.

"Si Powell adopte une position faucon, le dollar se renforcera et l'or se déplacera vers le bas, probablement vers le niveau de 1 745 $. Mais s'il semble plus conciliant, alors l'or pourrait peut-être monter jusqu'au niveau de 1 780 $."

Les taux d'intérêt élevés ont mis en veilleuse le statut traditionnel de l'or en tant que couverture contre l'inflation galopante et d'autres incertitudes cette année, car ils se traduisent par des coûts d'opportunité plus élevés pour détenir cet actif non productif.

Pendant ce temps, le principal consommateur d'or, la Chine, a signalé une légère baisse des nouveaux cas de COVID pour le 29 novembre, selon la Commission nationale de la santé.

L'or a besoin d'une Chine forte car elle stimule l'appétit pour le risque et pourrait soutenir la demande de bijoux. Le lingot pourrait gagner du terrain si les autorités sanitaires chinoises donnent des signaux clairs indiquant qu'elles sont sur le point de modifier leur politique de zéro COVID, a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA, dans une note.

L'argent au comptant a glissé de 0,1 % à 21,25 $. Le platine a augmenté de 0,3 % à 1 004,75 $ et le palladium de 1,2 % à 1 856,17 $.

L'activité des usines chinoises s'est contractée à un rythme plus rapide en novembre, selon une enquête officielle, plombée par le ralentissement de la demande mondiale et les restrictions COVID-19.