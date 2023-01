L'or augmente, en vue d'un gain hebdomadaire avec les données sur l'emploi aux États-Unis.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 1 838,38 $ l'once, à 0238 GMT. Les prix sont en hausse d'environ 0,8% pour la semaine jusqu'à présent.

Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,2 % à 1 843,80 $.

L'attention du marché se tourne vers les données très surveillées du Département du travail américain sur les emplois non agricoles (NFP), prévues à 1330 GMT.

"Des gains d'emplois plus élevés que prévu et des pressions salariales plus persistantes pourraient être des catalyseurs pour ajouter de la pression sur l'or", a déclaré Yeap Jun Rong, stratégiste chez IG Market.

"Le prix de l'or a trouvé son chemin vers le haut depuis novembre alors que les paris haussiers sur le dollar et les rendements se dénouent. Pour 2023, le prix de l'or pourrait continuer à attirer les acheteurs, mais il pourrait être confronté à un certain risque de repli faucon de la part des décideurs politiques."

Les rendements de référence à 10 ans ont légèrement baissé pour la journée. [US/]

Peu de responsables de la Fed ont réitéré jeudi leur combat pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %, mais le responsable de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré que 2023 pourrait enfin apporter un certain soulagement sur le front de l'inflation.

Des taux plus élevés atténuent l'attrait anti-inflationniste du lingot et augmentent le coût d'opportunité de la détention de l'actif non productif.

Les données de jeudi ont montré que les emplois privés américains ont augmenté plus que prévu en décembre, tandis que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a baissé à son plus bas niveau en trois mois la semaine dernière, ce qui indique un marché du travail toujours tendu qui pourrait forcer la Fed à continuer de relever les taux d'intérêt.

"La faiblesse du marché du travail est imminente et jusqu'à ce que cela se produise, l'or pourrait rester coincé au-dessus du niveau de 1800 $", a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA dans une note.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 23,30 $, tandis que le platine a augmenté de 0,2 % à 1 060,63 $ et le palladium a diminué de 0,2 % à 1 741,43 $. Les trois métaux se dirigent vers une baisse hebdomadaire.