Le prix de l'or a augmenté de 1 % vendredi, soutenu par la baisse des rendements du Trésor américain, dans un contexte d'optimisme croissant quant à une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en septembre, après que les données ont montré que les prix américains ont légèrement augmenté en juin.

L'or au comptant était en hausse d'environ 1% à 2 386,99 $ l'once à 10:17 a.m. ET (1417 GMT), après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 9 juillet jeudi. Les contrats à terme sur l'or américain pour livraison en août ont augmenté de 1,4 % à 2 386 $.

"Les données américaines mitigées à faibles d'aujourd'hui suggèrent que les pressions inflationnistes et l'activité économique diminuent, ouvrant la voie à la Fed pour réduire les taux deux fois cette année," a déclaré Fawad Razaqzada, analyste de marché chez Forex.com.

Les décideurs politiques de la Fed ont reçu vendredi de nouvelles preuves de progrès dans leur lutte contre l'inflation, alimentant les attentes qu'ils utiliseront leur réunion de la semaine prochaine pour signaler des réductions de taux d'intérêt à partir de septembre.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a légèrement augmenté de 0,1% le mois dernier après être resté inchangé en mai, a déclaré le Bureau d'analyse économique du département américain du commerce.

À la suite de ces données, les rendements des obligations de référence à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau en une semaine.

Dans le même temps, la demande physique en Inde, le deuxième plus grand consommateur, a été stimulée par la réduction des droits d'importation sur l'or et l'argent en début de semaine. Les primes sur l'or en Inde ont également atteint leur plus haut niveau en dix ans cette semaine.

"Toute hausse en provenance de l'Inde ou de la Chine a tendance à avoir un effet externe sur la demande globale... Je pense que la réduction des droits de douane (en Inde) ne peut avoir qu'un effet positif sur la demande", a déclaré Everett Millman, analyste en chef du marché chez Gainesville Coins.

L'argent au comptant a chuté de 0,6% à 27,80 dollars l'once vendredi, enregistrant sa pire semaine depuis le début du mois de décembre.

Le platine a augmenté de 0,1% à 931,83 dollars, tandis que le palladium a perdu 1,1% à 897 dollars.

L'argent, le platine et le palladium se sont dirigés vers leur troisième baisse hebdomadaire consécutive.