Le prix de l'or a légèrement augmenté mercredi après que le billet vert et les rendements obligataires aient reculé, les investisseurs attendant avec prudence les données sur l'inflation américaine qui pourraient donner plus d'indications sur la trajectoire de la politique de hausse des taux de la Réserve fédérale.

* L'or au comptant a augmenté de 0,2% à 1 935,39 $ l'once à 0053 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également gagné 0,2% à 1 940,40 dollars.

* Rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises, l'indice du dollar a chuté de 0,2% à son plus bas niveau depuis le 11 mai. Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont également chuté à leur plus bas niveau depuis près d'une semaine. * Alors que quelques membres de la Fed ont déclaré lundi que la banque centrale était sur le point de mettre fin au resserrement de sa politique monétaire, le président de la Fed Bank of New York, John Williams, a réaffirmé que la banque centrale n'avait pas fini de relever ses taux d'intérêt à court terme mardi.

* Les investisseurs attendent maintenant les données sur l'inflation pour le mois de juin, attendues à 12h30 GMT. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation ait augmenté de 3,1%, après le bond de 4% de mai, tandis que les taux de base devraient avoir baissé à 5% contre 5,3%.

* Les marchés considèrent qu'il y a 92 % de chances que la Fed relève ses taux de 25 points de base lors de sa réunion des 25 et 26 juillet, selon l'outil Fedwatch du CME.

* L'or est utilisé comme un investissement sûr en période d'incertitude politique et financière, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* L'inflation de gros au Japon a ralenti pour un sixième mois consécutif en juin en raison de la baisse des prix des carburants et des matières premières, selon des données publiées mercredi.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,4% à 23,18 dollars l'once, le platine a également augmenté de 0,4% à 927,63 dollars, tandis que le palladium a baissé de 0,1% à 1250,10 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

1230 US Core CPI MM, SA ; YY, NSA Juin 1230 US CPI MM, SA ; YY, NSA Juin 1230 US CPI Wage Earner Juin 1800 US Federal Reserve issues the Beige Book (Reporting by Seher Dareen in Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)