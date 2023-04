Le prix de l'or a augmenté mardi après deux séances de pertes, le dollar s'étant détendu, tandis que les investisseurs cherchaient à obtenir plus de clarté sur la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 2 001,09 $ l'once, à 3 h 10 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 2 012,40 $.

"Étant donné les mouvements brusques de ces derniers temps et le peu de données économiques de niveau 1 pour guider cette semaine, nous devrions nous attendre à ce que l'or se consolide dans la fourchette de 1 980 $ à 2 020 $, a déclaré Christopher Wong, stratège OCBC FX.

Le Dollar Index a baissé de 0,1%, ce qui a rendu l'or moins cher pour les acheteurs étrangers. [USD/]

Le prix de l'or a chuté à son plus bas niveau en deux semaines lundi après que l'activité manufacturière dans l'Etat de New York ait augmenté pour la première fois en cinq mois, et que la confiance des constructeurs de maisons individuelles aux Etats-Unis se soit améliorée pour le quatrième mois consécutif en avril. Ces données ont renforcé les paris d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed lors de sa réunion de mai.

L'outil FedWatch du CME montre que les marchés évaluent à 87,1 % les chances d'une hausse de 25 points de base en mai.

L'or est considéré comme une protection contre l'inflation et les incertitudes économiques, mais la hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait de ce métal sans rendement.

L'attention se portera désormais sur les commentaires des responsables de la Fed cette semaine, avant qu'ils n'entrent dans une période de silence à partir du 22 avril, en prévision de la réunion de la banque centrale des 2 et 3 mai.

"Il y a trop de risques liés aux bénéfices, à la politique, à la géopolitique et à la banque centrale sur la table," a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA, dans une note, et il suffit que quelques risques ébranlent les marchés pour déclencher des flux de refuge vers l'or avec la trajectoire du métal vers un territoire record toujours présent. [MKTS/GLOB]

Pendant ce temps, la reprise économique de la Chine s'est accélérée au premier trimestre, le produit intérieur brut du pays ayant augmenté de 4,5% en glissement annuel, dépassant les prévisions des analystes.

L'argent au comptant a baissé de 0,2% à 25,06 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,2% à 1 050,24 dollars et le palladium a gagné 0,6% à 1 569,67 dollars.