L'or baisse de quelques centimètres alors que le dollar augmente

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 1 783,50 $ l'once, à 0248 GMT, après avoir augmenté de plus de 1% mercredi, soutenu par un repli du dollar et des rendements obligataires américains. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2 % à 1 795,10 $.

Le Dollar Index était en hausse de 0,2 %, ce qui a rendu le métal au prix du billet vert plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

"Actuellement, nous assistons à une correction des prix après le rallye d'hier. L'or aura probablement du mal à construire une dynamique directionnelle dans un sens ou dans l'autre jusqu'à la réunion de la Fed", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macroéconomie mondiale chez Tastytrade.

La plupart des investisseurs s'attendent à ce que la Fed procède à une hausse des taux de 50 points de base lors de sa dernière réunion de 2022 prévue les 13 et 14 décembre. Les participants au marché attendent également le rapport sur l'indice des prix à la consommation (IPC) de novembre, prévu pour le 13 décembre.

L'or s'échangera probablement dans une fourchette de 1 765 à 1 795 dollars à l'approche de la réunion du Comité fédéral de l'open market, a déclaré Christopher Wong, stratège OCBC FX, ajoutant que l'accent reste mis sur l'attitude belliciste de la Fed.

L'or est traditionnellement connu comme une couverture contre l'inflation et un investissement sûr pendant les troubles économiques et géopolitiques. Toutefois, des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à augmenter le coût d'opportunité de la détention d'or, car le métal ne rapporte aucun intérêt.

"Si le résultat de la Fed est conforme aux attentes, le marché sera soulagé qu'il ne soit pas pire que prévu. Le dollar pourrait s'affaiblir et cela ancrera un peu l'or", a déclaré M. Spivak.

Entre-temps, le président russe Vladimir Poutine a reconnu que son armée pourrait se battre en Ukraine pendant longtemps.

L'argent au comptant a baissé de 0,6 % à 22,60 $, le platine a perdu 0,2 % à 1 000,67 $ et le palladium est resté stable à 1 844,20 $.