L'or baisse en raison de la fermeté du dollar après la hausse des taux de la Fed

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 831,63 $ l'once, à 0235 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,8% à 1 833,40 $.

Les courants contradictoires du soutien de la demande potentielle de valeur refuge et de l'achat de couvertures inflationnistes par rapport à la pression d'un régime de taux d'intérêt plus élevés maintiennent les prix de l'or en équilibre, a déclaré Michael McCarthy, directeur de la stratégie chez Tiger Brokers, en Australie.

La hausse des taux d'intérêt américains à court terme et des rendements obligataires augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent aucun intérêt.

La Réserve fédérale américaine a approuvé mercredi une hausse de 75 points de base des taux d'intérêt, sa plus importante en plus d'un quart de siècle, afin d'endiguer une poussée d'inflation, et a signalé un ralentissement de l'économie.

"L'or se maintient remarquablement dans une fourchette depuis des semaines (malgré des nouvelles importantes)... et les traders ont du mal à trouver ce qui va le faire sortir de cette fourchette", a déclaré M. McCarthy, ajoutant que la tendance générale à la hausse du dollar présente des perspectives prudentes pour l'or.

L'annonce de la Fed a fait baisser les rendements des obligations d'État américaines à plus long terme et a éloigné le dollar des sommets atteints depuis deux décennies, ce qui a fait grimper l'or de 1,9 % au cours de la séance précédente.

Pendant ce temps, les actions asiatiques ont augmenté jeudi, portant l'élan d'un rallye des actions mondiales pendant la nuit. [MKTS/GLOB]

Cependant, les principaux investisseurs ayant des positions importantes sur l'or savent que les perspectives économiques restent difficiles et préfèrent toujours détenir des lingots en tant que valeur refuge, a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central.

L'argent au comptant s'est raffermi de 0,1 % à 21,67 $ l'once, le platine a gagné 0,2 % à 940,98 $ et le palladium a augmenté de 0,5 % à 1 870,79 $.