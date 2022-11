L'or baisse en raison de la fermeté du dollar ; l'accent est mis sur les signaux de la Fed.

L'or au comptant a baissé de 0,3% à 1 744,38 $ l'once à 0217 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 0,5 % à 1 746,30 $.

Le lingot a chuté de 1,2 % au cours de la semaine se terminant le 18 novembre, sa plus mauvaise performance depuis celle se terminant le 14 octobre, bien qu'il ait atteint un sommet depuis la mi-août le 15 novembre.

En l'absence de nouvelles économiques majeures pour stimuler le sentiment en Asie, "les traders sont timidement haussiers sur le dollar suite aux commentaires bellicistes des membres de la Fed la semaine dernière, ce qui pèse sur l'or", a déclaré Matt Simpson, analyste de City Index.

Le Dollar Index a augmenté de 0,2 %, ce qui rend l'or moins attrayant pour les acheteurs étrangers. []

L'or pourrait tester les niveaux de soutien de 1 735 $ et 1 729 $ avant la publication du procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine mercredi, et il est possible que le dollar poursuive sa hausse si les membres de la Fed se montrent plus bellicistes que prévu avant la fête de Thanksgiving (vacances) aux États-Unis jeudi, a ajouté M. Simpson.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré samedi qu'il était prêt à "s'éloigner" des hausses de taux de trois quarts de point lors de la réunion de décembre de la Fed. Mais on s'attend toujours à ce que la banque centrale augmente les taux d'un demi-point de pourcentage, un point de vue approuvé par d'autres responsables de la Fed également récemment.

Les taux d'intérêt élevés découragent les investissements dans l'or non productif.

Les investisseurs ont également suivi de près les retombées économiques des nouvelles restrictions COVID-19 en Chine, qui est également le principal consommateur d'or, ce qui a semblé aigrir le sentiment sur les marchés asiatiques plus larges.

Les primes d'or physique chinoises ont fortement chuté la semaine dernière en raison du ralentissement des achats.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,8 % à 20,74 $ l'once, le platine a glissé de 0,9 % à 968,62 $ et le palladium a perdu 0,7 % à 1 924,34 $.