Le prix de l'or a atteint un nouveau record mercredi, les craintes d'une hausse de l'inflation ayant stimulé la demande d'or comme couverture, les négociants en lingots écartant les doutes concernant une baisse imminente des taux d'intérêt américains et la hausse des rendements des bons du Trésor.

L'or au comptant était en hausse de 0,3 % à 2 286,24 $ l'once, à 0406 GMT, et a atteint un record de 2 288,09 $ plus tôt dans la session. Le lingot a atteint des records consécutifs depuis jeudi.

Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,1% à 2 306,60 $.

"L'or continue de recevoir des flux de refuge alors que l'Ukraine continue d'attaquer l'infrastructure pétrolière de la Russie, au point d'ignorer la hausse des rendements américains et les perspectives de la Fed de ne pas réduire ses taux en juin", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de City Index.

Les responsables politiques de la Réserve fédérale ont déclaré mardi qu'ils pensaient qu'il serait "raisonnable" de réduire les taux américains trois fois cette année, même si des données économiques récentes plus solides ont semé le doute chez les investisseurs quant à ce résultat.

Les données de cette semaine ont montré que l'industrie manufacturière américaine avait rebondi de manière inattendue, la hausse des prix des matières premières faisant craindre une résurgence de l'inflation.

"La hausse des prix des matières premières en général entraîne le risque d'un nouveau cycle d'inflation - les investisseurs se couvrent donc peut-être contre l'inflation", a déclaré M. Simpson.

L'or, qui est utilisé comme couverture contre l'inflation et comme valeur refuge en période d'incertitude politique et économique, a gagné plus de 10,8 % depuis le début de l'année et devrait connaître une septième hausse quotidienne consécutive.

"En ce moment, l'or sent que l'inflation est une variable plus déterminante que les taux d'intérêt et une partie de la dynamique est également alimentée par les spéculateurs, les fonds spéculatifs et les fonds de matières premières qui commencent à acheter de l'or dès que leurs systèmes quantitatifs leur donnent des signaux", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

Ailleurs, l'argent au comptant a augmenté de 1,2% à 26,41 dollars l'once, le platine a gagné 0,8% à 925,72 dollars et le palladium a légèrement augmenté de 0,6% à 1,009,45 dollars.

La hausse fulgurante de l'or ne fait rien pour raviver l'enthousiasme pour les bijoux en platine en Asie, selon les analystes.