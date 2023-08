L'or a grimpé mercredi, alors que le dollar américain, les rendements des bons du Trésor et les actions asiatiques ont trébuché après que l'agence de notation Fitch a abaissé la note de crédit très convoitée des États-Unis, ce qui a sapé la confiance dans l'économie et a renforcé l'intérêt pour les lingots, valeur refuge.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 1 946,97 $ l'once à 3 h 12 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 984 $.

Après la clôture de Wall Street mardi, Fitch a abaissé la note de crédit du gouvernement américain de AAA à AA+, citant la détérioration budgétaire au cours des trois prochaines années et le fardeau croissant de la dette du gouvernement général.

"La dernière fois que S&P a abaissé sa note en 2011, les marchés sont devenus fous, bien que nous ne voyions pas le même type de réaction au début, mais les choses méritent d'être surveillées", a déclaré Edward Meir, un analyste des métaux qui fournit des recherches pour Marex.

L'or, dont le prix est fixé en dollars, est une valeur refuge privilégiée en période de stress et d'incertitude économique.

L'or a chuté de 1 % et a atteint son niveau le plus bas en trois semaines mardi, alors que le dollar s'est raffermi après que des données relativement solides sur l'industrie manufacturière et la construction américaines en juin aient compensé une baisse des offres d'emploi le mois dernier.

L'attention reste focalisée sur le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles, un baromètre clé de la santé de l'économie américaine, avec des attentes qui devraient augmenter de 200 000 emplois en juillet après avoir augmenté de 209 000 en juin.

Les banquiers centraux américains ont exprimé l'espoir de pouvoir vaincre l'inflation sans détruire le marché de l'emploi, bien qu'ils aient également déclaré que cela nécessiterait de maintenir les taux à un niveau élevé pendant un certain temps.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût de détention de l'or, qui ne rapporte rien et dont le stockage et l'assurance nécessitent de l'argent.

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 24,29 dollars, le platine a baissé de 0,5 % à 926,18 dollars et le palladium a baissé de 0,1 % à 1 238,59 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Rashmi Aich)