Matières premières : L'or bondit de nouveau face aux inquiétudes sur l'Ukraine

Zurich (awp) - L'or, valeur refuge par excellence, bondissait de nouveau mardi face aux inquiétudes soulevées par la guerre en Ukraine. Le prix de l'once de métal jaune se négociait à un plus haut depuis août 2020, qui avait représenté un record absolu.

Vers 11h45, l'once de métal précieux se négociait à 2005,99 dollars, en hausse de 0,39%, après un pic à 2020 dollars dans la matinée.

Les incertitudes géopolitiques et économiques liées au conflit armé en Ukraine ont soutenu la demande pour l'or, ont souligné les analystes de Trading Economics. "Le conflit en Ukraine ne montrait aucun signe de désescalade, bouleversant le marché des matières premières en raison de l'importance de la Russie en tant que fournisseur" dans ce domaine et notamment en or, ont-ils ajouté.

Pour Ricardo Evangelista, analyste auprès d'Activtrades, le métal jaune devrait bientôt tester le record historique à 2075 dollars atteint en août 2020, en raison de la fuite des investisseurs vers les valeurs refuges.

al/vj