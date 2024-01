Les prix de l'or ont fluctué dans une fourchette étroite mardi avant le verdict de la banque centrale américaine sur les taux et les commentaires du président Jerome Powell pour clarifier le calendrier de l'assouplissement de la politique monétaire, bien que la faiblesse du dollar et la baisse des rendements obligataires aient apporté un soutien.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 030,90 dollars l'once à 01h43 GMT.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3% à 2 022,90 $.

* L'indice du dollar s'est affaibli de 0,2%, ce qui rend généralement l'or plus attractif pour les détenteurs d'autres devises. Les rendements des bons du Trésor américain de référence sont restés proches de leur plus bas niveau depuis deux semaines.

* Les marchés s'attendent largement à ce que la Fed américaine ne modifie pas ses taux lors de sa réunion de deux jours qui commence plus tard dans la journée, mais l'attention se portera principalement sur les commentaires de Powell mercredi.

* Les traders parient sur cinq réductions de taux d'un quart de point pour 2024 aux États-Unis, la première d'entre elles intervenant à pile ou face en mars, selon l'application de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

* Un sondage Reuters a montré lundi que l'incertitude sur l'économie et les réductions de taux d'intérêt aux États-Unis pourraient entraîner des prix records pour l'or en 2024.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Cependant, les analystes et les négociants ont revu à la baisse leurs prévisions de prix pour le platine et le palladium en 2024, car la demande peine à augmenter de manière significative, mais ils s'attendent toujours à ce que les prix de ces deux métaux rebondissent par rapport aux niveaux actuels.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,14% lundi par rapport à la session précédente.

* Pandora, le plus grand bijoutier au monde par le nombre de produits vendus, a cessé d'utiliser de l'argent et de l'or extraits des mines et ne fabrique désormais qu'avec des métaux précieux recyclés, dont la production nécessite moins d'énergie.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 23,17 dollars l'once, le platine a baissé de 0,2% à 924,66 dollars, et le palladium a baissé de 0,3% à 980,14 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0630 France PIB Prelim Q4 0900 Allemagne PIB Flash Q4 0930 UK BOE Consumer Credit Dec 1000 Euro Zone Economic Sentiment Jan 1000 Euro Zone PIB Flash Prelim Q4 1400 US Monthly Home Price Nov 1500 US Consumer Confidence Jan 1500 US JOLTS Job Openings Dec 2300 S. Korea Retail Sales Dec 2350 Japan Retail Sales Dec -- US 2-day FOMC meet --