L'or chute à son plus bas niveau depuis près d'un an en raison des hausses de taux imminentes.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention du lingot, qui ne rapporte aucun intérêt.

L'or au comptant était en baisse de 0,3 % à 1 691,84 $ l'once à 3 h 13 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis début août 2021 à 1 689,40 $ plus tôt dans la session.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,6 % à 1 690,40 $ l'once.

"Il est clair que les anticipations d'inflation reculent parce que la Fed et les autres banques centrales se lancent dans un régime de resserrement agressif, ce qui nuit à l'attrait de l'or", a déclaré Ilya Spivak, stratège en devises chez DailyFX.

La Banque centrale européenne doit relever ses taux d'intérêt pour la première fois en 11 ans jeudi, un mouvement plus important que prévu étant considéré comme de plus en plus probable car les décideurs craignent de perdre le contrôle de la croissance galopante des prix à la consommation.

On s'attend largement à ce que la Réserve fédérale américaine augmente ses taux de 75 points de base lors de sa réunion de politique générale la semaine prochaine.

En juin, l'inflation britannique a atteint son plus haut niveau en 40 ans, renforçant les chances d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre d'un demi-point de pourcentage le mois prochain.

"L'or est passé sous les 1 700 $/oz, les investisseurs continuant à réduire leur exposition au secteur avant les réunions des banques centrales", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une obligation.

Indicateur du sentiment, les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont chuté de 0,3 % à 1 005,87 tonnes mercredi, leur plus bas niveau depuis janvier. [GOL/ETF].

Pour couronner les pertes de l'or, le dollar américain a glissé de 0,3 % par rapport à ses rivaux. Un billet vert plus faible rend l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

Les participants au marché surveillent également de près la reprise de l'écoulement du gaz dans le plus grand gazoduc de la Russie vers l'Allemagne.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,6 % à 18,54 $ l'once, le platine a plongé de 0,5 % à 854,03 $ et le palladium a augmenté de 0,3 % à 1 867,20 $.