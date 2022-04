L'or chute alors que la hausse des rendements du Trésor soutient le dollar.

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 941,95 $ l'once, à 0452 GMT, après avoir atteint un sommet de plus d'une semaine à 1 949,32 $ plus tôt dans la journée. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 945,70 $.

"L'or se négocie toujours de façon latérale et cela reflète les courants contradictoires que nous observons. Les perspectives géopolitiques et le potentiel d'escalade en Ukraine suscitent toujours de réelles inquiétudes", a déclaré Michael McCarthy, responsable de la stratégie chez Tiger Brokers, en Australie.

"Dans le même temps, le renforcement du dollar américain et le potentiel de hausse des taux d'intérêt dans le monde entier freinent l'enthousiasme pour l'or."

Le Dollar Index était en hausse après avoir dépassé 100 pour la première fois en près de deux ans vendredi, soutenu par les perspectives de hausses agressives des taux par la Réserve fédérale américaine pour contenir l'inflation galopante. [USD/]

Un dollar plus fort rend l'or moins attrayant pour les détenteurs d'autres devises.

Le rendement de référence à 10 ans a ajouté sept points de base supplémentaires pour atteindre un sommet de plus de trois ans à 2,77 %, alors que la Fed se prépare à réduire ses avoirs et à augmenter fortement les taux d'intérêt. [US/]

La hausse des taux d'intérêt et des rendements américains augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui sont également utilisés comme couverture contre la hausse de l'inflation.

Les forces russes ont pilonné des cibles dans l'est de l'Ukraine avec des missiles et de l'artillerie dimanche, apportant un certain soutien au métal refuge.

Le palladium a augmenté de 2,6 % à 2 487,83 $ après avoir atteint un sommet de plus de deux semaines plus tôt dans la session.

Le métal catalyseur d'automobiles avait gagné 8,6 % vendredi après la suspension du commerce du platine et du palladium russes nouvellement raffinés à Londres, la plus grande plaque tournante du commerce des métaux.

L'argent au comptant a perdu 0,2 % à 24,69 $ l'once et le platine a augmenté de 0,5 % à 979,97 $.