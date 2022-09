L'or chute alors que le dollar et les rendements obligataires atteignent des sommets pluriannuels

L'or au comptant était en baisse de 0,3% à 1 624,12 $ l'once, à 0404 GMT, se rapprochant d'un creux de 2 ans et demi à 1 620,20 $ touché plus tôt cette semaine.

Le contrat à terme sur l'or américain était en baisse de 0,3 % à 1 631,60 $.

"La toile de fond est constituée d'une augmentation des attentes de hausse des taux, de l'évaluation d'une Fed plus belliqueuse, d'un dollar américain fort et de taux d'intérêt réels plus élevés... Rien de tout cela n'est de bon augure pour l'or", a déclaré Ilya Spivak, stratège en devises chez DailyFX, ajoutant que 1 600 $ est le prochain grand point d'inflexion pour le métal précieux.

Le Dollar Index a atteint un nouveau sommet depuis deux décennies, rendant le lingot d'or plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont atteint 4 % pour la première fois depuis 2010. [USD/] [US/]

Le président de la Fed de Chicago, Charles Evans, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, ont fait écho à la promesse de la Fed américaine de se concentrer sur la lutte contre l'inflation galopante.

M. Evans a déclaré que la banque centrale américaine devra relever les taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 4,50 % et 4,75 %.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation et les incertitudes économiques, les hausses de taux ont entamé l'attrait du lingot non productif et poussé le dollar à des sommets pluriannuels.

Selon un sondage Reuters, la Fed augmentera son taux d'intérêt directeur à un niveau beaucoup plus élevé que prévu il y a deux semaines.

Indicateur du sentiment, les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, ont baissé de 0,28% à 940,86 tonnes mardi, contre 943,47 tonnes lundi.

Ailleurs, l'argent au comptant a atteint son plus bas niveau en trois semaines et était en baisse de 1,4 % à 18,17 $ l'once.

Le platine a baissé de 0,7 % à 842,52 $, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 5 septembre.

Le palladium a perdu 1,2 % à 2 061,31 $.