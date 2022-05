L'or chute alors que les minutes de politique confirment la trajectoire de resserrement de la Fed

L'or, en tant qu'actif ne rapportant pas d'intérêts, pourrait voir la demande souffrir de la hausse des taux.

L'or au comptant a glissé de 0,4% à 1 846 $ l'once à 1003 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont reculé de 0,1 % à 1 844,50 $.

"Nous sommes dans la phase post-minutes de la Fed et il n'y a pas de grandes surprises là-dedans", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

"L'or semble vaciller lorsqu'il atteint une résistance technique, ce qui entraîne une liquidation des positions longues et des prises de bénéfices. C'est donc la question clé pour l'or en ce moment."

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed des 3 et 4 mai, publié mercredi, a révélé peu de surprises, tous les participants soutenant une hausse des taux d'un demi-point de pourcentage pour lutter contre l'inflation.

L'or est en passe de connaître sa deuxième baisse mensuelle consécutive après avoir atteint son plus bas niveau depuis trois mois et demi au début du mois, en raison de la hausse du dollar. Depuis, le prix de l'or a augmenté de plus de 3 % en raison du recul du billet vert.

"La vente qui a poussé le métal précieux à son plus bas niveau sur trois mois la semaine dernière s'est calmée, les fonds négociés en bourse enregistrant désormais des afflux ", ont écrit les analystes d'ANZ dans une obligation. [GOL/ETF]

Le dollar américain s'est maintenu près de son plus bas niveau sur un mois, tandis que le rendement du Trésor américain à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis avril. [USD/] [US/]

"Les vents contraires sont un peu moins forts qu'ils ne l'étaient... bien qu'il s'agisse d'un environnement favorable à l'or, ce dernier semble incapable d'obtenir un élan derrière lui", a déclaré M. Norman.

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a glissé de 0,7 % à 21,81 $ l'once, le platine a baissé de 0,4 % à 939,83 $ et le palladium a augmenté de 0,1 % à 2 006,97 $.