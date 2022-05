L'or chute alors que les rendements obligataires augmentent avant la réunion de la Fed

L'or au comptant a reculé de 0,4% à 1 888,56 $ l'once, à 0241 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 1,3 % à 1 886,90 $.

Le marché s'inquiète du fait que la Fed pourrait se montrer très belliciste, en prévoyant une hausse de 50 points de base, voire de 75 points de base en juillet, a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

Le Comité fédéral de l'Open Market de la banque centrale américaine doit commencer sa réunion de deux jours sur les taux d'intérêt le 3 mai et annoncer sa décision le jour suivant.

Les décideurs de la Fed semblent prêts à procéder à une série de hausses de taux agressives au moins jusqu'à l'été pour faire face à l'inflation rapide et à la flambée des coûts de la main-d'œuvre, même si deux rapports publiés vendredi ont montré des signes timides que ces deux phénomènes pourraient être en train d'atteindre la crête.

La Fed est toujours en retard, et a constamment essayé de suivre ces attentes, il y a donc de fortes chances qu'elle examine les mesures actuelles de l'inflation, et "va continuer à battre le tambour faucon", a déclaré Innes.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont augmenté pour atteindre les récents sommets pluriannuels, faisant pression sur la demande d'or. [US/]

Des taux d'intérêt américains à court terme et des rendements obligataires plus élevés ont tendance à augmenter le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent rien. Les lingots sont également considérés comme une réserve de valeur sûre en période de crise économique et politique.

Une centaine de civils évacués de l'aciérie Azovstal en ruines à Mariupol devaient arriver lundi dans une ville tenue par les Ukrainiens, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, après que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, ait effectué une visite surprise à Kiev.

L'argent au comptant a baissé de 0,6 % à 22,60 $ l'once, le platine a plongé de 0,5 % à 926,58 $ et le palladium a glissé de 2,2 % à 2 268,48 $.