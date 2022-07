L'or chute en raison de la fermeté du dollar et des craintes d'une hausse imminente des taux.

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 714,72 $ l'once, à 0114 GMT. Les prix ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus d'un an à 1 680,25 $ jeudi avant de clôturer en hausse de 1,3 %.

Le lingot était encore prêt pour son premier gain hebdomadaire en six, en hausse de près de 0,5 % jusqu'à présent cette semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 714,90 $ l'once.

Le dollar a augmenté de 0,2 % par rapport à ses rivaux, ce qui rend le lingot d'or au prix du billet vert plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

"L'or est dans une tendance baissière et les reprises qui s'installent sont de courte durée car l'or est mis sous pression par le fait que les attentes inflationnistes diminuent", a déclaré Edward Meir, analyste chez ED&F Man Capital Markets.

La Banque centrale européenne a rejoint ses pairs mondiaux dans la lutte contre la flambée de l'inflation en augmentant les taux d'intérêt plus que prévu jeudi, bien que l'économie de la zone euro souffre de l'impact de la guerre de la Russie en Ukraine.

La réunion de politique générale de la Réserve fédérale américaine est prévue la semaine prochaine, au cours de laquelle les décideurs devraient relever les taux d'intérêt de 75 points de base.

"Nous attendons de savoir à quel point leur orientation (de la Fed) sera belliqueuse en matière de taux. S'ils pensent toujours que l'inflation est un problème ou qu'ils vont continuer à augmenter les taux d'intérêt, cela va être très baissier pour l'or", a déclaré Meir.

Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

Les données de jeudi ont montré que les demandes initiales hebdomadaires de chômage aux États-Unis ont atteint un nouveau record de huit mois et que l'activité industrielle pour juillet s'est effondrée, ce qui constitue la dernière indication que l'économie américaine ralentit sous le poids des taux d'intérêt élevés et de l'inflation.

Ailleurs, l'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 18,78 $ l'once, tandis que le platine a gagné 0,3 % à 873,92 $, et le palladium a légèrement augmenté de 0,2 % à 1 895,86 $.