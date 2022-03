L'or chute en raison de la hausse du dollar et connaît sa pire semaine depuis novembre.

L'or au comptant a glissé de 0,5% à 1 932,20 $ l'once, à 1002 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5 % à 1 933,10 $.

Le dollar s'est raffermi, réduisant l'appétit des acheteurs étrangers pour le lingot. [USD/]

"Ces marchés (l'or et le dollar) sont très agités et axés sur les gros titres, nous pourrions donc voir beaucoup plus d'action tout au long de la journée dans les deux directions", a déclaré Craig Erlam, analyste de marché principal chez OANDA, ajoutant que les progrès apparents dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine étaient en grande partie à l'origine de la baisse hebdomadaire de l'or. [MKTS/GLOB]

L'or a perdu environ 2,7 % depuis le début de la semaine, les investisseurs ayant initialement évalué la possibilité d'une hausse agressive des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine.

Des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à augmenter le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

Le lingot s'est un peu repris après que la Fed a déclaré qu'elle augmentait les coûts d'emprunt selon les prévisions, tout en reconnaissant les défis posés par une inflation galopante.

"L'or restera bien soutenu. Nous pourrions de plus en plus voir des achats à la baisse, car la demande de valeurs refuges et de couvertures contre l'inflation reste forte", a déclaré M. Erlam.

Le palladium au comptant a augmenté de 2,3 % à 2 567,02 $ l'once, mais il devait subir une baisse hebdomadaire d'environ 8,8 %, car les craintes concernant l'offre du principal producteur, la Russie, se sont également apaisées.

Entre-temps, l'intention de la Chine de s'attaquer au COVID-19 avec un impact minimal sur l'économie et la vie des gens, et la promesse de nouvelles mesures de stimulation, ont ramené les haussiers du palladium à la table, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

Cela fait suite à de nombreuses sessions d'action volatile sur les prix qui ont vu le platine, le palladium et les métaux clés tomber à des niveaux de support technique après de fortes reprises [MET/L].

L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 25,24 $ l'once, tandis que le platine a augmenté de 1,5 % à 1 036,53 $.