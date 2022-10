L'or chute en raison des minutes de la Fed et des données sur l'inflation

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1.663,60 $ l'once, à 0055 GMT, en restant proche du niveau le plus bas d'une semaine atteint mardi.

* Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,8 % à 1 673,30 $.

* Le Dollar Index et les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans étaient stables dans les premières heures de l'Asie.

* Le Comité fédéral de l'Open Market publiera le procès-verbal de sa réunion des 20 et 21 septembre à 1800 GMT plus tard dans la journée. La lecture de l'inflation américaine sera publiée jeudi et pourrait cimenter les attentes d'une autre hausse importante des taux lors de la réunion de novembre.

* La présidente de la Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mardi que même avec un grand nombre de hausses de taux cette année, la banque centrale n'a pas encore réussi à maîtriser l'inflation galopante et devra poursuivre le resserrement de sa politique monétaire.

* Alors que l'or est considéré comme une couverture contre l'inflation et les incertitudes économiques, la hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait de cet actif, qui ne rapporte aucun intérêt.

* Le Fonds monétaire international a averti mardi que les pressions simultanées de l'inflation, des crises énergétique et alimentaire provoquées par la guerre et de la forte hausse des taux d'intérêt poussaient le monde au bord de la récession.

* Le Pérou prévoit de formaliser les mineurs d'or à petite échelle, a déclaré mardi la ministre des mines Alessandra Herrera, dans un contexte de pression internationale croissante pour faire la lumière sur la chaîne d'approvisionnement du métal précieux dans le premier producteur d'Amérique du Sud.

* L'argent au comptant a baissé de 0,6% à 19,08 $ l'once, le platine a augmenté de 0,3% à 888,37 $ et le palladium a baissé de 0,5% à 2 129,99 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Estimation du PIB britannique 3M/3M août

0600 Estimation du PIB britannique MM, YY août

0600 UK Production manufacturière MM août

1230 US PPI Machine Manuf'ing Sept

La 4e réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20

réunion