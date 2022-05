L'or chute ; il s'apprête à enregistrer son premier gain hebdomadaire en cinq semaines en raison de la baisse du dollar.

Vendredi, le prix de l'or s'est maintenu à proximité du sommet d'une semaine atteint lors de la séance précédente et s'apprêtait à enregistrer son premier gain hebdomadaire depuis la mi-avril, le dollar américain ayant reculé après avoir atteint des sommets de deux décennies, ce qui a ravivé la demande pour les valeurs refuges.

L'or a légèrement baissé vendredi, mais les prix étaient toujours prêts à réaliser leur premier gain hebdomadaire depuis la mi-avril, alors que le dollar s'éloigne des sommets atteints depuis deux décennies et que les inquiétudes croissantes concernant la croissance économique américaine ravivent la demande de valeurs refuges. L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 838,81 $ l'once, à 0258 GMT, suivant une légère hausse du dollar sur la journée. Les contrats à terme sur l'or américain ont légèrement baissé de 0,1 % à 1 839,30 $. Le prix de l'or a grimpé d'environ 1,5 % cette semaine. "Les craintes de récession cèdent maintenant la place aux craintes de croissance aux États-Unis, et ces dernières aident l'or", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, mais il a ajouté que la trajectoire agressive de la Réserve fédérale américaine en matière de hausse des taux et le resserrement quantitatif seraient toujours des facteurs de baisse importants pour l'or. Comme le lingot ne rapporte aucun intérêt, il peut devenir moins intéressant pour les investisseurs lorsque les taux d'intérêt américains à court terme sont relevés. Il est toutefois considéré comme une réserve de valeur sûre en période de crise économique. La banque centrale américaine relèvera les taux d'intérêt d'ici la fin de l'année à un niveau plus élevé que prévu il y a à peine un mois, ce qui maintiendra en vie les risques déjà importants de récession, selon un sondage Reuters auprès d'économistes. "La semaine a été passionnante, après le dégagement sous les 1 800 $ entraîné par des rendements réels plus élevés, cela a ouvert la porte aux acheteurs stratégiques à long terme pour prendre le devant d'une tendance technique à la baisse", a déclaré Innes. Reflétant une hausse de la demande, SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs ont augmenté de 0,66 % pour atteindre 1 056,18 tonnes jeudi, après une récente série de pertes. L'argent au comptant a baissé de 0,3 % à 21,83 $ l'once, mais il a gagné environ 3,6 % cette semaine. Le platine a chuté de 0,7 % à 955,50 $, et le palladium de 0,1 % à 1 997,65 $. Tous deux étaient prêts à réaliser des gains hebdomadaires d'environ 1,7 % et 2,8 %, respectivement. (Reportage de Bharat Govind Gautam à Bengaluru ; Montage de Sherry Jacob-Phillips et Rashmi Aich)