L'or chute, mais la crise ukrainienne lui permet de connaître son meilleur trimestre depuis six ans.

L'or au comptant était en baisse de 0,6% à 1 921,55 $ l'once à 0507 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,7 % à 1 925,00 $.

Le métal a gagné environ 5% jusqu'à présent dans le trimestre et 0,7% dans le mois.

"Les traders d'or font la part des choses entre le potentiel de gains supplémentaires basé sur le risque géopolitique et éventuellement l'inflation, et les perspectives dangereuses pour les avoirs en or avec la hausse des taux d'intérêt et le résultat net a été une fois de plus que nous sommes revenus au milieu de la fourchette de négociation", a déclaré Michael McCarthy, directeur de la stratégie chez Tiger Brokers, en Australie.

Les forces ukrainiennes se préparent à de nouvelles attaques russes dans l'est du pays, Moscou y renforçant ses troupes après avoir subi des revers près de la capitale Kiev, a déclaré jeudi le président Volodymyr Zelenskiy.

Les lingots sont considérés comme une réserve de valeur sûre en période d'incertitude politique et financière, et sont considérés comme une couverture contre la hausse de l'inflation. Toutefois, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention d'or non productif.

L'argent au comptant a chuté de 1 % à 24,59 $ l'once, mais était en passe de connaître sa meilleure hausse trimestrielle depuis juin 2021. Le platine a perdu 0,8 % à 982,22 $, bien qu'il soit en passe de réaliser sa plus forte hausse trimestrielle depuis mars 2021.

Le palladium, métal catalyseur de l'automobile, a baissé de 0,3 % à 2 259,76 $, mais était en passe de réaliser son plus fort bond trimestriel depuis septembre 2020.

"Ne pensez pas que ceux-ci (platine, palladium) vont baisser de sitôt, et cela revient non pas aux sanctions officielles, mais aux entreprises qui s'auto-sanctionnent. Elles ont peur de commencer à acheter des matières premières russes en raison des représailles sur les médias sociaux", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.