L'or chute pour le deuxième mois consécutif en raison de la vigueur des rendements du Trésor et du dollar.

L'or au comptant a chuté de 0,6 % à 1 845,54 $ l'once à 10 h 49 ET (1449 GMT), et a perdu 2,7 % sur le mois, sa plus forte baisse depuis septembre dernier. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,5 % à 1 848,60 $.

Le Dollar Index a augmenté de 0,2 %, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises. Entre-temps, les rendements de référence des obligations du Trésor américain à 10 ans ont grimpé, réduisant l'attrait du métal non productif. [USD/] [US/]

Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, a plaidé lundi pour que la banque centrale augmente les taux d'intérêt à chaque réunion jusqu'à ce que l'inflation soit jugulée, réduisant ainsi les attentes d'une pause dans les hausses après juin et juillet.

"Il y a cette attente du marché que Biden pourrait faire pression sur la Fed pour qu'elle fasse plus pour combattre ces pressions inflationnistes et en conséquence, nous avons vu un dollar assez stable et une légère pression sur le marché de l'or", a déclaré David Meger, directeur du trading des métaux chez High Ridge Futures.

Plus tard dans la journée, le président américain Joe Biden rencontrera le président de la Fed, Jerome Powell, et ils discuteront probablement de l'inflation historique et des économies américaine et mondiale.

Alors que l'or est considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt américains augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs et fait grimper le dollar dans lequel l'or est évalué.

Les données du jour ont montré que l'inflation de la zone euro a atteint un nouveau record en mai.

L'argent a baissé de 0,5 % à 21,83 $ l'once, et a perdu près de 4,1 % sur le mois.

Le platine a baissé de 0,1 % à 958,29 $ l'once et devait enregistrer son premier gain mensuel en trois mois.

Le palladium a chuté de 1,3 % à 2 006,47 $ et a connu une baisse de 13,4 % depuis le début du mois, la plus forte depuis novembre.