L'or connaît sa meilleure semaine en trois semaines grâce aux prévisions de hausses moins importantes de la Fed

L'or au comptant a baissé de 0,3% à 1 796,71 $ l'once, à 0247 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 10 août à 1 804,46 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2 % à 1 810,70 $.

Le prix de l'or a augmenté d'environ 2,4 % jusqu'à présent dans la semaine, ce qui constituerait son deuxième gain hebdomadaire consécutif.

Le Dollar Index s'est maintenu dans la journée mais se dirigeait vers une perte hebdomadaire d'environ 1 %, lesté par l'attente que le pic des taux d'intérêt américains soit à l'horizon.

Un billet vert plus faible rend l'or en dollars moins cher pour les acheteurs étrangers.

Après le commentaire du président de la Fed, Jerome Powell, mercredi, le dollar a fortement corrigé et cela a soutenu l'attrait de l'or, a déclaré Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières chez Geojit Financial Services à Kochi, en Inde.

"Le niveau de 1 805 $ pourrait agir comme une résistance immédiate pour l'or, une cassure au-dessus de laquelle pourrait déclencher de nouveaux rallyes", a-t-il déclaré.

Plus tôt cette semaine, M. Powell avait déclaré qu'il était temps de ralentir les hausses de taux d'intérêt. La hausse des taux a mis un frein au statut traditionnel de l'or en tant que couverture contre l'inflation cette année, car elle se traduit par un coût d'opportunité plus élevé pour détenir le métal non productif.

Les investisseurs attendent maintenant les données sur les emplois non agricoles du département du travail américain, prévues à 1330 GMT, pour obtenir des indices sur la façon dont les hausses de taux ont affecté le marché du travail.

"Les données sur l'emploi seraient cruciales pour l'or car elles donneront des indices sur les actions possibles de la banque centrale américaine. Des données meilleures que prévu pourraient faire monter le dollar et probablement peser sur les prix de l'or et vice versa", a déclaré Hareesh.

L'argent au comptant a glissé de 0,7 % à 22,61 $, le platine est resté stable à 1 041,38 $ et le palladium a perdu 1 % à 1 922,13 $.