Le prix de l'or a légèrement augmenté vendredi malgré la pression exercée par la hausse du dollar américain et des rendements obligataires, les investisseurs estimant que la décision des principales banques centrales de ne pas modifier leurs taux d'intérêt est le signe d'une crise économique mondiale imminente.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 1 923,29 $ l'once à 0350 GMT, après avoir enregistré sa plus forte baisse quotidienne depuis le 5 septembre jeudi. Les contrats à terme sur l'or américain ont également augmenté de 0,2 % à 1 943,10 $.

Les banques centrales des plus grandes économies du monde ont fait savoir qu'elles maintiendraient les taux d'intérêt aussi élevés que nécessaire pour maîtriser l'inflation, même si deux années de resserrement sans précédent de la politique mondiale atteignent leur point culminant.

"Les marchés ont regardé les banques centrales et ont dit que vous n'arrêtiez pas les hausses parce que l'inflation est battue, vous arrêtez parce que vous craignez que la croissance mondiale soit sur le point de s'arrêter", a déclaré Ilya Spivak, chef de la macro mondiale chez Tastylive.

"Il y a un très fort sentiment que la croissance mondiale n'a plus de jambes sur lesquelles s'appuyer.

Le dollar s'est maintenu près d'un pic de six mois en raison de la perspective de taux américains plus élevés pour longtemps, tandis que les rendements de référence du Trésor à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans et que les actions sont restées sous pression.

Les investisseurs achètent traditionnellement de l'or pour se prémunir contre les incertitudes économiques, mais la hausse des taux d'intérêt a tendance à peser sur les lingots qui ne rapportent pas d'intérêts et dont le prix est fixé en dollars.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à 45 % les chances que la Réserve fédérale procède à une nouvelle hausse des taux d'ici l'année prochaine, et à 44 % les chances qu'elle procède à un assouplissement au cours du premier semestre 2024.

Les opérateurs ont également digéré la décision de la Banque du Japon de maintenir des taux d'intérêt très bas, tout en attendant les indices des directeurs d'achat (PMI) du Royaume-Uni, des États-Unis et de la zone euro plus tard dans la journée.

L'argent au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 23,47 dollars l'once, s'apprêtant à connaître sa meilleure semaine depuis quatre ans.

Le platine a gagné 0,7% à 925,77 dollars et le palladium a bondi de 0,8% à 1 272,85 dollars.