L'or dépasse les 2 000 dollars grâce à l'attrait des valeurs refuges ; le nickel augmente de plus de 20 %.

Le prix de l'or a dépassé les 2 000 dollars l'once, le palladium a atteint un record, le nickel à trois mois du LME a enregistré sa plus forte hausse en une journée, et le pétrole et le blé ont atteint des sommets inégalés depuis 14 ans, alors que l'invasion croissante de l'Ukraine par la Russie continue de peser sur les matières premières mondiales.

La hausse fulgurante des prix des matières premières a suscité des inquiétudes quant à la croissance économique des pays qui se remettent encore de la pandémie de COVID-19.

"Le dicton dit que le meilleur remède aux prix élevés est des prix élevés", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA, dans un rapport.

"Malheureusement, dans un environnement stagflationniste, cela ne se vérifie pas. Je soupçonne que les projections de croissance pour 2022 dans le monde entier devront être fortement revues à la baisse, et il sera intéressant de voir ce que feront les banques centrales du monde entier."

La stagflation désigne les pays qui connaissent simultanément une hausse de l'inflation et une stagnation de la production économique.

Le prix de l'or dépasse les 2 000 dollars l'once en raison des craintes liées à la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de l'augmentation des achats des investisseurs.

L'or au comptant était en hausse de 1% à 1 986,29 dollars l'once, à 0520 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 19 août 2020 à 2 000,69 dollars plus tôt dans la session.

Les combats ont empêché environ 200 000 personnes d'évacuer la ville ukrainienne assiégée de Marioupol pour un deuxième jour consécutif dimanche, alors que le président russe Vladimir Poutine a promis de poursuivre son invasion à moins que Kiev ne se rende.

Les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, SPDR Gold Trust, ont augmenté de 0,4 % pour atteindre 1 054,3 tonnes vendredi - leur plus haut niveau depuis la mi-mars 2021.

Les marchés mondiaux des matières premières prolongent leurs reprises

Le palladium était en hausse de 5,6 % à 3 170,49 $ l'once, après avoir atteint un sommet historique de 3 172,22 $ plus tôt dans la session.

La Russie représente 40 % de la production mondiale de ce métal, utilisé par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions.

Les métaux industriels ont également progressé, notamment le nickel, qui a enregistré une hausse de plus de 20 %, les chaînes d'approvisionnement mondiales tentant de prendre en compte l'absence éventuelle d'approvisionnement en provenance de Russie, troisième producteur de nickel.

Les contrats à terme sur les métaux ferreux chinois ont également gagné du terrain, le minerai de fer atteignant son plus haut niveau en six mois après que des prévisions économiques pessimistes aient été publiées ce week-end, ce qui a relancé les attentes en matière de dépenses d'infrastructure dans la deuxième économie mondiale.

Les prix du pétrole ont grimpé de plus de 6 %, atteignant leur plus haut niveau depuis 2008, les États-Unis et leurs alliés européens envisageant d'interdire les importations de pétrole russe et les retards dans le retour potentiel du brut iranien sur les marchés mondiaux alimentant les craintes relatives à l'offre.

Le Brent a augmenté de 8,46 dollars, soit 7,2%, à 126,57 dollars le baril à 0128 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 7,65 dollars, soit 6,6%, à 123,33 dollars.

Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont augmenté de plus de 5 %, atteignant un sommet de 14 ans, les traders continuant d'évaluer l'impact de l'approvisionnement potentiel hors limites de la Russie, le plus grand exportateur de blé au monde, et de la réduction de la production et des expéditions de l'Ukraine.

Les ports ukrainiens étant fermés et les opérateurs réticents à commercialiser le blé russe en raison des sanctions financières occidentales, les acheteurs tentent de trouver d'autres fournisseurs.