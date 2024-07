Le prix de l'or a chuté de près de 1 % jeudi, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices avant les données économiques américaines qui pourraient donner des indications sur la date et l'ampleur de la baisse des taux d'intérêt de la banque centrale cette année.

L'or au comptant a chuté de 0,9 % à 2 377,29 $ l'once à 0217 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 1,6 % à 2 376,70 $.

"Lorsque vous regardez d'un point de vue fondamental, il n'y a pas de facteurs qui font pression sur l'or. Il semble donc que nous assistions à des prises de bénéfices et, d'un point de vue technique, les prix pourraient baisser", a déclaré Kelvin Wong, analyste principal du marché pour l'Asie-Pacifique chez OANDA.

Les marchés attendent le produit intérieur brut américain prévu à 1230 GMT et les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) - la mesure préférée de l'inflation de la Fed - vendredi pour calibrer leurs attentes sur la date à laquelle les taux pourraient être abaissés.

Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale procède à une baisse des taux tant attendue en septembre. L'attrait des lingots sans rendement tend à se renforcer dans un environnement de taux d'intérêt bas.

Si les données PCE montrent que l'inflation ralentit et que la Fed peut réduire ses taux en septembre, nous assisterons à une résurgence des prix de l'or, a déclaré M. Wong.

Entre-temps, un sondage Reuters a montré que les prix de l'or sont prêts à atteindre de nouveaux records dans les mois à venir, tandis que le platine et le palladium resteront sous la barre des 1 000 dollars l'once en 2024.

"La poursuite de l'incertitude liée aux élections et l'augmentation des menaces géopolitiques ajouteront de la volatilité et auront probablement un impact sur les variables macroéconomiques plus larges", a déclaré le Conseil mondial de l'or (World Gold Council).

"Cela pourrait inciter les investisseurs à évaluer la façon dont ils pourraient atténuer les risques dans leurs propres portefeuilles et les inciter à se tourner vers un actif refuge comme l'or.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a chuté de 2,8 % à 28,18 dollars l'once, le platine a baissé de 0,8 % à 940,40 dollars et le palladium a glissé de 1,5 % à 918,63 dollars.