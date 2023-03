Les prix de l'or ont baissé vendredi alors que les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis prévu plus tard dans la journée pour évaluer la trajectoire probable du cycle de resserrement des taux de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 828,90 $ l'once, à partir de 0334 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également baissé de 0,1 % à 1 832,90 $.

Le lingot est susceptible de baisser cette semaine et est en baisse d'environ 1,4% pour la période.

"Les récents commentaires hawkish du président de la Fed américaine, la reprise du billet vert et l'atténuation des craintes de récession dans de nombreuses économies ont provoqué un retrait des investissements des valeurs sûres comme l'or", a déclaré Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières chez Geojit Financial Services.

En début de semaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a mis en garde contre des hausses de taux d'intérêt plus importantes et potentiellement plus rapides afin de contenir une inflation élevée.

Des taux d'intérêt plus élevés pour contrôler la hausse des prix découragent l'investissement dans l'or qui ne rapporte pas.

L'or a bondi de plus de 1 % jeudi après que les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière a augmenté le plus en cinq mois, suscitant l'espoir qu'un marché du travail plus souple pourrait ouvrir la voie à des hausses de taux moins agressives de la part de la Fed.

L'attention des investisseurs se porte maintenant sur les données du Département du travail américain concernant les emplois non agricoles (NFP) prévues à 1330 GMT. Le rapport devrait montrer que les emplois non agricoles ont augmenté de 205 000 en février, selon les économistes interrogés par Reuters.

L'or sera probablement "agité" car les investisseurs attendent les données sur le chômage et le NFP américain pour obtenir de "nouveaux indices" sur les prochaines actions de la Fed, a déclaré Hareesh de Geojit.

Le Dollar Index était en passe de réaliser un gain hebdomadaire, rendant l'argent-métal plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises.

L'argent au comptant a perdu 0,6% à 19,95 dollars l'once, le platine a perdu 1% à 935,05 dollars et le palladium a baissé de 0,6% à 1 380,89 dollars.

Les trois métaux étaient sur le point de connaître une baisse hebdomadaire, l'argent étant sur le point de connaître sa pire semaine depuis la mi-octobre de l'année dernière.