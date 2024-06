Le prix de l'or a légèrement baissé mercredi en raison du raffermissement du dollar, tandis que les investisseurs se concentrent sur le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, prévu plus tard dans la semaine, pour obtenir plus d'indices sur les plans de réduction des taux de la Réserve Fédérale.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 2 326,08 dollars l'once, à 0122 GMT, après une perte de 1% mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont légèrement baissé de 0,1% à 2 345,80 dollars.

* L'indice du dollar a augmenté de 0,1%, rendant le lingot moins attractif pour les détenteurs d'autres devises.

* La force ininterrompue du dollar ces derniers temps fera place à une légère faiblesse au cours des 12 prochains mois, selon les stratèges de change interrogés par Reuters, qui s'accordent généralement à dire que le dollar est surévalué.

* Les créations d'emplois aux États-Unis ont chuté plus que prévu en avril, les conditions du marché du travail s'assouplissant d'une manière qui pourrait aider la Fed dans sa lutte contre l'inflation.

* Les investisseurs attendent maintenant les chiffres de l'emploi non agricole, attendus vendredi, pour évaluer la santé de l'économie américaine et déterminer s'ils dissuaderont la Fed d'abaisser ses taux d'intérêt en septembre.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 65 % les chances d'une réduction des taux en septembre.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Les achats nets d'or par les banques centrales mondiales ont augmenté à 33 tonnes métriques en avril, par rapport à un achat net révisé de 3 tonnes en mars, a déclaré le Conseil mondial de l'or (CMO), ce qui indique un fort appétit continu du secteur malgré les prix élevés du métal.

* Les exportations suisses d'or ont baissé en avril par rapport à mars, l'augmentation des livraisons à l'Inde et à la Turquie ayant été compensée par une baisse des livraisons à la Chine et à Hong Kong, selon les données douanières.

* L'argent a baissé de 0,1% à 29,46 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 987,75,35 dollars et le palladium a perdu 0,4% à 911,65 dollars.

0145 Chine Caixin Services PMI 0750 France HCOB Serv, Comp PMIs 0755 Allemagne HCOB Services PMI 0755 Allemagne HCOB Comp Final PMI 0800 UE HCOB Serv, Comp Final PMIs 0830 UK S&P Global PMI : Comp - Output 0830 UK Reserve Assets Total 1345 US S&P Global Serv, Comp Final PMIs 1400 US ISM N-Mfg PMI (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Subhranshu Sahu)