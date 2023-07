Le prix de l'or a légèrement baissé dans les premiers échanges asiatiques lundi, poussé par un dollar américain plus fort et alors que les chances de nouvelles hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale ont pesé sur l'attrait du lingot.

L'or au comptant a baissé de 0,2% à 1 915,29 $ l'once à 0249 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3% à 1 923,10 $.

"A court terme, je pense qu'un repli vers la zone des 1 910 $ - 1 913 $ sera rattrapé et que les haussiers essaieront de cibler les sommets autour de 1 937 $", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.

M. Simpson a déclaré que les achats des chasseurs de bonnes affaires pourraient soutenir l'or.

Alors que la stagnation des dépenses de consommation aux États-Unis en mai suggère que les hausses de taux de la Fed pour maîtriser l'inflation fonctionnent lentement, l'indice des prix PCE de base, qui exclut les prix des aliments et de l'énergie et qui est la mesure préférée de l'inflation de la Fed, a augmenté de 4,6 % en glissement annuel, après avoir progressé de 4,7 % en avril.

"Les conditions semblent réunies pour que l'or poursuive son rebond depuis la zone des 1 900 dollars", a ajouté M. Simpson.

Selon l'outil Fedwatch du CME, les investisseurs considèrent qu'il y a 87 % de chances qu'une hausse de 25 points de base ait lieu en juillet, et ils s'attendent à ce que les taux restent dans la fourchette de 5,25 % à 5,5 % avant de diminuer en 2024.

Le lingot a terminé en baisse de 2,2 % pour le mois de juin et de 2,5 % pour le deuxième trimestre, en raison des prévisions d'un allongement de la durée de la hausse des taux d'intérêt de la Fed. Les taux d'intérêt élevés découragent l'investissement dans l'or non rémunérateur.

L'indice du dollar a augmenté de 0,1 %, proche du pic de deux semaines atteint vendredi, ce qui rend l'or cher pour les détenteurs d'autres devises.

La semaine sera riche en données américaines, avec notamment l'enquête du département du travail sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre, le rapport mensuel sur la masse salariale et le compte rendu de la réunion de la Fed des 13 et 14 juin.

La moyenne des actions japonaises Nikkei a bondi à la suite d'une enquête de la Banque du Japon signalant une reprise intérieure, tandis que la croissance de l'activité des usines chinoises a ralenti en juin, les entreprises s'inquiétant de plus en plus de l'atonie des conditions du marché.

L'argent au comptant a peu changé à 22,75 dollars l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,2 % à 902,64 dollars et le palladium a gagné 0,6 % à 1 234,97 dollars. (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Rédaction de Savio D'Souza)