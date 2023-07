Le prix de l'or a légèrement baissé lundi en raison de la hausse du dollar, alors que les investisseurs parient largement sur le fait que la Réserve fédérale américaine freinera bientôt ses hausses de taux d'intérêt.

* L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 952,58 dollars l'once à 00h28 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,4 % à 1 957,20 $.

* Le dollar a légèrement dépassé son plus bas niveau d'avril 2022, rendant l'or plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

* Le lingot a gagné 1,6% pour la semaine du 14 juillet, sa plus forte hausse hebdomadaire depuis avril, sur les attentes que la Fed était proche de mettre fin à son cycle de resserrement monétaire.

* Les données américaines de la semaine dernière ont laissé entrevoir une tendance désinflationniste - les prix à la consommation ont augmenté à leur rythme le plus lent depuis plus de deux ans, l'inflation à la production a connu la plus faible augmentation depuis près de trois ans, et le sentiment des consommateurs a atteint son niveau le plus élevé depuis près de deux ans.

* Les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les marchés anticipaient principalement une nouvelle hausse des taux du Federal Open Market Committee (FOMC) lors de sa réunion des 25 et 26 juillet, avec des baisses de taux prévues en 2024. * La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement. * Cependant, le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré jeudi qu'il n'était pas prêt à dire que l'inflation était terminée et qu'il était favorable à des hausses de taux cette année - un sentiment reflété dans les minutes du FOMC de juin.

* Une série d'indicateurs économiques chinois seront publiés lundi, qui devraient montrer que le rebond post-pandémique s'essouffle, ce qui renforce les attentes de nouvelles mesures de relance.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 24,89 dollars l'once, tandis que le platine et le palladium ont baissé de 0,5 % chacun à 966,88 dollars et 1 265,07 dollars, respectivement.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0200 Investissement urbain en Chine (YTD) en glissement annuel juin 0200 Ventes au détail en Chine en glissement annuel juin 0200 PIB en Chine en glissement annuel T2 0200 Taux de chômage en Chine Zone urbaine juin 1000 Actifs de réserve de l'UE Total juin -- Prix des logements au Royaume-Uni Rightmove MM, en glissement annuel juillet