L'or a légèrement baissé lundi après avoir enregistré un gain de 0,1 % la semaine dernière, les investisseurs évaluant l'avertissement des responsables de la Réserve fédérale américaine concernant de nouvelles hausses des taux d'intérêt avant la publication d'un indicateur de l'inflation à la consommation prévue plus tard dans la semaine.

L'or au comptant était en baisse de 0,1% à 1 923,33 $ l'once à 0400 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 942,90 $.

La baisse des avoirs des fonds négociés en bourse (ETF) montre que la demande d'investissement reste faible, a déclaré Praveen Singh, vice-président associé chez Sharekhan, ajoutant que des rendements plus élevés exerceront une pression sur le métal précieux.

Le SPDR Gold Trust, le plus grand ETF adossé à l'or au monde, a déclaré que ses avoirs avaient chuté vendredi à leur plus bas niveau depuis janvier 2020.

Les responsables de la Fed ont mis en garde vendredi contre de nouvelles hausses de taux, même après avoir voté le maintien du taux de référence la semaine dernière, trois d'entre eux ayant déclaré qu'ils ne savaient toujours pas si la lutte contre l'inflation était terminée.

Des taux d'intérêt plus élevés découragent les achats de lingots qui ne rapportent pas d'intérêts et dont le prix est fixé en dollars.

Le dollar a oscillé autour d'un plus haut de plus de six mois, tandis que les rendements de référence du Trésor à 10 ans étaient proches de leur plus haut niveau depuis 16 ans.

L'activité des entreprises américaines a peu évolué en septembre, selon une enquête publiée vendredi, tandis qu'une autre enquête a montré que l'économie de la zone euro devrait se contracter ce trimestre et ne renouera pas avec la croissance de sitôt.

La Banque du Japon a maintenu des taux d'intérêt très bas vendredi et s'est engagée à ramener durablement l'inflation à son objectif de 2 %.

Les investisseurs attendent l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui sera publié le 29 septembre, tout en gardant un œil sur les événements à Washington, où les législateurs américains négocient un projet de loi sur les dépenses avec une date limite au 30 septembre afin d'éviter une fermeture potentielle du gouvernement.

L'argent a baissé de 0,2 % à 23,49 dollars l'once, le platine a perdu 0,3 % à 923,28 dollars et le palladium est resté stable à 1 249,24 dollars. (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Janane Venkatraman)