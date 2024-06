L'or a légèrement baissé mardi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine et l'annonce de la politique de la Réserve fédérale plus tard dans la semaine, après un rapport sur l'emploi plus fort que prévu vendredi.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 2 306,38 dollars l'once, à 0109 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 323,00 $.

* Le lingot a chuté de 3,5%, soit environ 83 $, vendredi dans sa plus grande baisse depuis novembre 2020 après les données sur l'emploi aux États-Unis et les rapports que la banque centrale chinoise a retenu les achats d'or.

* Le rapport sur l'inflation de l'indice des prix à la consommation (IPC) de mai, prévu pour mercredi, sera le prochain point de données important pour déterminer les attentes de la Fed.

* Les décideurs de la Fed mettront à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt lorsqu'ils concluront leur réunion de deux jours mercredi.

* Une enquête de la Fed de New York a montré que les perspectives du public américain sur l'évolution future de l'inflation étaient mitigées en mai.

* Les projections économiques mises à jour par les responsables de la Fed cette semaine devraient indiquer moins de réductions des taux d'intérêt que les décideurs politiques ne l'avaient prévu il y a trois mois.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* La Chine, le plus grand acheteur officiel d'or, devrait reprendre ses achats de lingots une fois que les prix auront baissé par rapport aux records atteints en mai, car les arguments fondamentaux en faveur du métal demeurent, ont déclaré les acteurs de l'industrie lors d'une conférence cette semaine.

* Le Vietnam devrait autoriser les entreprises à importer de l'or pour la première fois depuis plus de dix ans, afin de combler l'écart croissant entre les prix locaux et les références internationales, a déclaré un responsable de l'industrie à Reuters.

* L'argent a baissé de 0,7% à 29,56 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1% à 966,85 dollars et le palladium a perdu 0,1% à 903,25 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 UK Claimant Count Unem Chng May 0600 UK ILO Unemployment Rate April 0600 UK HMRC Payrolls Change May U.S. Federal Open Market Committee starts its two-day meeting on interest rates