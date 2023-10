L'or a poursuivi sa chute mardi, enregistrant sa plus longue série de pertes depuis août 2022 lors de la dernière séance, alors que les responsables de la Réserve fédérale ont souligné la probabilité que les taux d'intérêt restent élevés, avec des données sur les ouvertures d'emplois américaines attendues plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2 % à 1 824,10 $ l'once à 0057 GMT, tombant pour la septième fois consécutive à son plus bas niveau depuis le 9 mars. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4% à 1 840,50 dollars.

* Le dollar a atteint un pic de 10 mois, tandis que les rendements des obligations du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis 16 ans, après que le gouvernement américain ait évité une fermeture partielle et que les données économiques aient soutenu les perspectives de taux d'intérêt plus élevés pour une période plus longue.

* L'industrie manufacturière américaine a fait un pas de plus vers la reprise en septembre, la production ayant augmenté et l'emploi ayant rebondi, selon une enquête réalisée lundi, qui a également montré que les prix payés pour les intrants par les usines ont considérablement baissé.

* Les responsables de la Fed affirment que la politique monétaire devra rester restrictive pendant "un certain temps" pour ramener l'inflation à son objectif de 2 %, mais leur unité autour de cette phrase masque un débat en cours sur une éventuelle nouvelle hausse des taux cette année.

* Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent pas d'intérêts.

* Les marchés ont évalué à 45 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de 25 points de base cette année, mais s'attendent également à une possibilité de 41 % d'assouplissement de la politique monétaire au cours du premier semestre 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

* L'argent au comptant a baissé de 0,8 % à 20,90 dollars l'once, son plus bas niveau depuis six mois et demi, tandis que le platine a baissé de 0,1 % à 876,42 dollars, son plus bas niveau depuis un an. Le palladium a gagné 0,5% à 1 206,84 $. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0330 Australia RBA Cash Rate Oct 1400 US JOLTs Job Openings Aug (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru ; Editing by Krishna Chandra Eluri)