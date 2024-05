Le prix de l'or s'est efforcé de trouver un élan mercredi, les investisseurs s'abstenant de prendre des positions importantes avant la décision de la Réserve fédérale américaine qui pourrait donner des indications supplémentaires sur le calendrier de réduction des taux d'intérêt.

L'or au comptant a peu changé à 2 286,53 $ l'once à 0136 GMT, après avoir chuté de 2 % mardi pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 5 avril.

Les prix des lingots ont chuté de plus de 140 $ après avoir atteint un record de 2 431,29 $ le 12 avril.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,2 % à 2 298,30 $ l'once.

"Les chiffres de l'inflation n'ont montré aucun progrès jusqu'à présent en 2024, la Fed devra faire marche arrière et s'orienter vers un message plus hawkish et le marché de l'or en tient compte", a déclaré Edward Meir, analyste chez Marex.

L'attention se porte désormais sur la décision politique de la banque centrale américaine prévue à 18H00 GMT, suivie des remarques du président Jerome Powell. La Fed devrait maintenir son taux d'intérêt de référence à 5,25 % à 5,5 %.

"Si Powell adopte un ton hawkish, les prix pourraient chuter de 30 ou 40 dollars de plus entre aujourd'hui et le lendemain", a déclaré M. Meir.

L'or est connu comme une couverture contre l'inflation, mais les taux d'intérêt élevés réduisent l'attrait de cet actif sans rendement.

Les données de mardi ont montré que les coûts de main-d'œuvre aux États-Unis ont augmenté plus que prévu au premier trimestre, confirmant la poussée de l'inflation au début de l'année qui retardera probablement une réduction des taux d'intérêt plus tard cette année.

Les marchés financiers chinois sont fermés du 1er au 5 mai pour la fête du travail.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,2% à 26,32 dollars l'once et le platine a progressé de 0,2% à 935,10 dollars. Le palladium a perdu 0,6% à 941,43 dollars après avoir atteint son plus bas niveau depuis près de deux mois lors de la session précédente.