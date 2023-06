L'or peine à s'imposer dans les premiers échanges asiatiques vendredi, alors que les traders attendent les chiffres clés de l'inflation américaine prévus plus tard dans la journée, après une série de données solides et des commentaires optimistes de la part des responsables de la Réserve fédérale, qui ont augmenté les paris sur de nouvelles hausses de taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 908,33 dollars l'once à 1 h 22 GMT. Il a atteint son plus bas niveau depuis la mi-mars à 1 892,82 $ jeudi.

* Les contrats à terme sur l'or ont baissé de 0,1% à 1 916,40 dollars.

* L'indice du dollar s'est maintenu près d'un sommet de deux semaines atteint lors de la session précédente, ce qui rend l'or cher pour les détenteurs d'autres devises.

* Les données américaines de jeudi ont montré un marché du travail résistant, tandis que le produit intérieur brut du premier trimestre a été révisé à la hausse, ce qui plaide en faveur d'une hausse des taux de la Fed pour réduire l'inflation.

* Alors que le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale était susceptible de relever les taux au moins deux fois de plus d'ici la fin de l'année, le président de la banque Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré qu'il était clair que l'inflation avait chuté.

* Les investisseurs considèrent désormais qu'il y a 89 % de chances qu'une hausse de 25 points de base ait lieu en juillet, selon l'outil Fedwatch de CME. Les taux d'intérêt élevés découragent l'investissement dans l'or sans rendement.

* Les rendements des obligations du Trésor ont augmenté jeudi. Une hausse des rendements du Trésor rend l'or moins attractif en augmentant le coût d'opportunité de sa détention.

* Les participants au marché attendent les données sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de mai, avec un PCE de base attendu à 4,7 % en glissement annuel, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,1 % à 22,56 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,7 % à 900,52 dollars et le palladium a augmenté de 7 % à 1 237,31 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Chine NBS Manufacturing PMI Juin 0600 PIB britannique QQ et YY Q1 0600 UK Nationwide house prices Jun 0645 France CPI (EU Norm) Prelim Jun 0645 France Producer Prices May 0755 Allemagne Unemployment Rate SA Jun 0900 EU HICP Flash Jun 0900 EU Unemployment Rate May 1230 US PCE Price Index May