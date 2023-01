L'or en hausse alors que les investisseurs évaluent les chances de ralentissement de la Fed

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 906,01 $ l'once, à 0252 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 906,00 $.

Peu de responsables de la Fed ont signalé mercredi qu'ils allaient continuer à augmenter les taux d'intérêt, tandis que le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, et le président de la Fed de Dallas, Lorie Logan, ont déclaré qu'ils étaient favorables à un rythme plus lent de resserrement.

Les opérateurs tablent pour la plupart sur une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la Fed des 31 janvier et 1er février. L'année dernière, la banque centrale américaine a ralenti le rythme de ses hausses à 50 points de base en décembre après quatre hausses consécutives de 75 points de base [FEDWATCH].

Les marchés voient toujours une hausse de 25 pb en février et des réductions de taux à partir de septembre, et l'or profite de la perception d'une Fed moins belliqueuse, a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

Des taux d'intérêt plus bas ont tendance à renforcer l'attrait de l'or car ils diminuent le coût d'opportunité de la détention d'un actif non productif.

Limitant les gains de l'or, le Dollar Index a grimpé de 0,1%. Un dollar plus fort rend les lingots au prix du billet vert plus chers pour les acheteurs étrangers.

"Si l'or peut se maintenir au-dessus de 1 895 $, alors les prix se maintiendront dans la fourchette de 1 900 à 1 920 $, tandis qu'une cassure sous 1 895 $ signale un retracement contre sa tendance haussière, avant une cassure au-dessus de 1 930 $", a déclaré Simpson.

Les données de mercredi ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont baissé plus que prévu en décembre, proposant davantage de preuves du recul de l'inflation, tandis que les ventes au détail ont connu leur plus forte baisse en un an, plaçant les dépenses de consommation et l'économie globale sur une trajectoire de croissance plus faible à l'horizon 2023.

Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage aux États-Unis, prévues à 1330 GMT, sont dans le collimateur des investisseurs.

L'argent au comptant a perdu 0,2 % à 23,38 $ l'once, le platine est resté stable à 1 038,38 $ et le palladium a perdu 0,1 % à 1 716,13 $.