L'or en hausse avant le verdict sur le taux directeur de la Fed

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 650,13 $ l'once, à 0100 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont également gagné 0,2% à 1 652,10 $.

* Le Dollar Index a légèrement baissé de 0,1 %, rendant l'or au prix du billet vert moins cher pour les détenteurs d'autres devises.

* Les offres d'emploi aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en septembre, ce qui suggère que la demande de main-d'œuvre est restée forte, ce qui prouve que les hausses rapides des taux d'intérêt n'ont pas encore fait sentir leurs effets sur l'économie réelle.

* Les investisseurs s'attendent largement à ce que la Fed augmente son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 75 points de base, la quatrième augmentation de ce type à la suite.

* L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, car cela augmente le coût d'opportunité de la détention du métal non productif et stimule le dollar.

* La production industrielle mondiale s'est affaiblie en octobre en raison des craintes généralisées de récession, de l'inflation élevée et de la politique chinoise de " zéro COVID ", qui ont nui à la demande, selon des enquêtes menées auprès des entreprises mardi, ajoutant aux perturbations persistantes de l'offre et assombrissant les perspectives de reprise.

* Les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or au monde, ont baissé de 0,16% à 919,12 tonnes mardi, contre 920,57 tonnes lundi.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1 % à 19,63 $ l'once, après avoir atteint un pic de trois semaines mardi. Le platine a augmenté de 0,4 % à 946,18 $ et le palladium de 0,5 % à 1 889,47 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0850 France S&P Global Mfg PMI Oct.

0855 Allemagne S&P Global/BME Mfg PMI Oct.

0855 Allemagne évolution du chômage, taux SA oct.

0900 UE S&P Global Mfg Final PMI Oct.

1800 US Federal Open Market Committee annonce

sa décision sur les taux d'intérêt, suivie d'une déclaration