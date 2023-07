Le prix de l'or a légèrement augmenté dans les premiers échanges asiatiques lundi, les investisseurs attendant une réunion clé de la Réserve fédérale américaine qui pourrait voir la banque centrale suspendre les hausses de taux d'intérêt après juillet.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,051 à 1 961,27 $ l'once à 0049 GMT. Le lingot a gagné près de 0,3% la semaine dernière.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 1 963,10 $.

* L'indice du dollar est resté stable, se maintenant près de son pic de plus d'une semaine atteint le 20 juillet, limitant la hausse de l'or, car un dollar plus fort rend le métal plus cher pour les détenteurs d'autres devises.

* Cette semaine, après la Fed, les décisions de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon interviendront toutes au cours de la période de 48 heures allant de mercredi à vendredi.

* Les marchés prévoient des hausses d'un quart de point de la part de la Fed et de la BCE, l'accent sera donc mis sur ce que Jerome Powell, président de la Fed, et Christine Lagarde, présidente de la BCE, diront à propos de l'avenir.

* Des taux d'intérêt plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* La réunion du Politburo chinois cette semaine pourrait donner lieu à l'annonce de nouvelles mesures de relance, bien que les investisseurs aient jusqu'à présent été déçus par les actions de Pékin.

* La BOJ, cependant, devrait maintenir sa politique monétaire et de contrôle des rendements inchangée, selon les économistes interrogés par Reuters.

* La demande d'or physique a stagné en Inde au cours de la semaine qui s'est achevée le 21 juillet, tandis que les lingots ont été vendus à des prix élevés en Chine, l'un des principaux pays consommateurs.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,57 % pour atteindre 919,00 tonnes le 21 juillet, contre 913,80 tonnes le 20 juillet.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % à 24,64 dollars l'once, le platine a baissé de 0,2 % à 959,94 dollars, tandis que le palladium a peu changé à 1 289,83 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT, juillet) 0715 France HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0730 Allemagne HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0800 UE HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs 0830 Royaume-Uni Flash Comp, Mfg, Serv PMIs 1345 États-Unis S&P Global Mfg, Serv, Comp Flash PMIs (Reportage de Seher Dareen à Bengaluru ; Editing de Varun H K)