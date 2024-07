Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi en raison des tensions géopolitiques accrues au Moyen-Orient et des attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains en septembre, l'accent étant mis sur la réunion de politique générale de la Réserve fédérale cette semaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,3 % à 2 393,48 $ l'once à 1005 GMT, rejoignant sa moyenne mobile de 21 jours.

L'or sans rendement est en hausse de 3 % jusqu'à présent en juillet après avoir atteint un record de 2 483,60 $ le 17 juillet sur l'optimisme croissant d'une réduction des taux de la Réserve fédérale en septembre.

Après un rapport bénin sur l'inflation en juin, les marchés parient que la Fed jettera les bases d'une baisse des taux en septembre lors de sa réunion de mercredi.

La demande d'or en tant que protection contre les risques géopolitiques a été renforcée par les craintes d'une aggravation du conflit au Moyen-Orient à la suite d'un tir de roquette sur les hauteurs du Golan occupées par Israël.

En ce qui concerne la demande physique, la consommation d'or en Chine, premier utilisateur mondial, a chuté de 5,6 % au cours du premier semestre 2024, la demande de bijoux en or ayant chuté de 26,7 % en raison des prix élevés ; toutefois, les achats de barres et de pièces d'or ont augmenté de 46 %.

"Les prix chinois ont chuté la semaine dernière à un niveau inférieur au prix international, reflétant une forte baisse de l'offre parmi les acheteurs de bijoux en réponse aux prix élevés", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

En Inde, autre grand consommateur d'or, la demande de bijoux, de barres et de pièces pourrait être stimulée de 50 tonnes métriques au cours du second semestre de 2024 par la réduction, la semaine dernière, de la taxe d'importation d'or de l'État, la plus faible depuis 11 ans, selon le Conseil mondial de l'or (World Gold Council).

L'argent au comptant a gagné 0,9 % à 28,1 $. JP Morgan a déclaré que les prix de l'argent pourraient atteindre une moyenne de 36 dollars en 2025, compte tenu des fondamentaux macroéconomiques solides pour le marché précieux et du déficit structurel du marché de l'argent.

Le platine a augmenté de 1,0 % pour atteindre 944,54 dollars et le palladium a progressé de 0,9 % pour atteindre 908,52 dollars.