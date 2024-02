Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi, soutenu par la demande de valeurs refuges dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient et d'un dollar plus faible, tandis que le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine a atténué les espoirs d'une réduction rapide des taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 026,9 dollars l'once, à 01h00 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 035,8 dollars l'once.

* Israël a intensifié son bombardement de Rafah dans le sud de Gaza, alors que le ministère de la santé de l'enclave palestinienne en ruine a annoncé 29 313 morts dans la guerre jusqu'à présent.

* L'indice du dollar a baissé de 0,1%, rendant les lingots d'or plus abordables pour les acheteurs étrangers.

* Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a déclaré que les données sur l'inflation de janvier, avec des prix à la consommation augmentant plus rapidement que prévu, compliquent les décisions de la Fed en matière de taux d'intérêt.

* La majorité des décideurs politiques lors de la dernière réunion de la Fed étaient préoccupés par les risques d'une réduction trop rapide des taux d'intérêt, selon les minutes de la session des 30 et 31 janvier.

* Les marchés évaluent actuellement à 70 % la probabilité d'une baisse des taux en juin, selon l'outil CME Fed Watch. La baisse des taux d'intérêt renforce l'intérêt de détenir des lingots qui ne rapportent pas d'argent.

* Selon les analystes de Goldman Sachs, le cuivre et l'or devraient bénéficier de la plus forte hausse immédiate des prix dans le secteur des matières premières en raison des réductions potentielles des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine.

* Le platine était en hausse de 0,2% à 885,08 dollars l'once, le palladium a augmenté de 0,5% à 954,68 dollars, tandis que l'argent était en hausse de 0,2% à 22,90 dollars l'once. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0500 Japon Ventes par chaîne de magasins YY Jan 0745 France Climat des affaires Mfg, global Fév 0815 France HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Fév 0830 Allemagne HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Fév 0900 UE HCOB Mfg, Serv, Comp Flash PMIs Fév 0930 UK Flash Comp, Mfg, Serv PMIs Fév 1000 UE IPCH Final MM, YY Jan 1330 US Initial Jobless Clm Hebdomadaire 1445 US S&P Global Mfg, Svcs, Comp Flash PMIs Feb 1500 US Existing Home Sales Jan (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Rashmi Aich)