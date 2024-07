Le prix de l'or a légèrement augmenté lundi, soutenu par un dollar plus faible et les attentes d'une réduction des taux d'intérêt américains, tandis que les projecteurs se tournent vers les données économiques pour obtenir plus d'indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 405,27 $ l'once, à 0230 GMT. Les prix ont atteint un record historique de 2 483,60 $ la semaine dernière. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 0,3 % à 2 406,10 $.

Le dollar s'est détendu dans la réaction initiale à la décision du président américain Joe Biden de mettre fin à sa campagne de réélection, ouvrant la voie à un autre démocrate pour défier Donald Trump.

Un dollar plus faible rend le lingot plus attractif pour les acheteurs détenant d'autres devises.

La perspective de réductions des taux et l'incertitude politique aux États-Unis soutiennent les prix de l'or, les conditions sont réunies pour que l'or atteigne un nouveau record avant la fin de l'année 2024, a déclaré Kyle Rodda, analyste des marchés financiers chez Capital.com.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés estiment à 97 % la probabilité d'une réduction des taux d'intérêt par la Fed en septembre. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Le marché se concentrera sur les données relatives aux dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis vendredi. Les autres publications de la semaine comprennent les ventes de logements existants, les PMI flash de juillet de S&P Global, le PIB anticipé du deuxième trimestre et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

Les rivalités géopolitiques, y compris les batailles commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'emportent désormais sur l'inflation en tant que principale préoccupation des fonds souverains et des banques centrales, selon une enquête d'Invesco.

"Je pense qu'il y a un processus presque inarrêtable de découplage entre les États-Unis et la Chine, il ne fera que s'aggraver ou s'accélérer s'il s'agit d'une présidence Trump. L'or bénéficiera certainement de tensions géopolitiques accrues", a déclaré M. Rodda.

L'argent au comptant a ajouté 0,5 % à 29,12 $ l'once, le platine s'est raffermi de 0,1 % à 963,60 $ et le palladium a augmenté de 0,5 % à 910,19 $. (Reportage d'Ashitha Shivaprasad à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)