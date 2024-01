Le prix de l'or a augmenté mardi, alors que le dollar américain a légèrement baissé et que les investisseurs attendent les décisions de taux d'intérêt d'un certain nombre de banques centrales et une série de données économiques aux États-Unis cette semaine.

L'or au comptant a augmenté de 0,3% à 2 026,19 $ l'once à 0350 GMT.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 2 027,50 $.

L'indice du dollar américain a baissé de 0,1%, rendant l'or au prix du billet vert plus attractif pour les détenteurs d'autres devises.

L'or fait du surplace jusqu'à ce qu'il reçoive les prochains indices sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourrait déclencher la première baisse de taux, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

La Banque du Japon a maintenu ses taux d'intérêt très bas dans une décision largement attendue. La Banque centrale européenne (BCE) se réunit jeudi et devrait maintenir sa politique monétaire.

La semaine dernière, les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que la banque centrale américaine avait besoin de davantage de données sur l'inflation avant de pouvoir décider d'une quelconque réduction des taux et que la date de référence pour le début des réductions était le troisième trimestre.

Les opérateurs ont prévu cinq baisses de taux pour cette année, contre six il y a deux semaines. La première baisse, initialement prévue en mars, est maintenant attendue en mai avec une probabilité de 87 %, selon l'app de probabilité de taux d'intérêt IRPR de LSEG.

La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots.

"Si les banques centrales continuent de contrecarrer l'idée dominante selon laquelle les baisses de taux se produiront plus tôt que tard, cela pourrait exercer une pression sur le prix de l'or du point de vue du rendement", a déclaré M. Waterer de KCM Trade.

Les investisseurs surveilleront également le rapport PMI flash américain mercredi, les estimations anticipées du PIB du quatrième trimestre jeudi et les données sur les dépenses de consommation personnelle vendredi, avant la prochaine réunion de la Fed les 30 et 31 janvier.

L'argent au comptant a augmenté de 0,8 % à 22,25 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,6 % à 898,07 dollars et le palladium a augmenté de 0,2 % à 938,74 dollars.