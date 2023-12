Le prix de l'or s'apprêtait vendredi à connaître sa meilleure année depuis trois ans, grâce aux prévisions de réduction des taux d'intérêt américains au début de l'année prochaine et à la demande de valeur refuge suscitée par la guerre en Ukraine et les tensions au Moyen-Orient.

* L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 2 068,95 dollars l'once, à 0233 GMT. Il a augmenté de 14% depuis le début de l'année, se dirigeant vers son plus grand gain annuel depuis 2020.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2% à 2 078,70 dollars l'once.

* Les paris pour des réductions de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine se sont raffermis à la suite de données plus froides sur l'inflation, les traders évaluant maintenant à 88% la probabilité d'un assouplissement de la politique monétaire en mars, selon l'outil FedWatch de la CME.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* L'indice du dollar a chuté de 0,1 % vendredi et était sur le point d'enregistrer sa pire performance annuelle depuis trois ans, ce qui a renforcé l'attrait de l'or pour les autres détenteurs de devises.

* Les rendements des bons du Trésor à 10 ans sont restés proches de leur plus bas niveau depuis juillet, à 3,8350%.

* Les importations nettes d'or de la Chine via Hong Kong ont augmenté de 37% en novembre par rapport au mois précédent, le premier consommateur mondial ayant assoupli certaines restrictions sur l'importation du métal pour répondre à la demande attendue pour le Nouvel An chinois.

* Pendant ce temps, les forces israéliennes ont attaqué des zones du centre et du sud de la bande de Gaza où les habitants s'attendaient à une nouvelle offensive terrestre dans des zones où s'entassent des dizaines de milliers de Palestiniens déjà déplacés par la guerre entre Israël et le Hamas.

* L'argent au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 23,83 dollars l'once, mais il semble que l'année se terminera sur une note stable.

* Le platine est resté stable à 1 002,50 dollars l'once, un plus haut de près de six mois, tandis que le palladium a augmenté de 0,1 % à 1 133,73 dollars. Les deux métaux autocatalytiques étaient sur la voie d'une baisse annuelle, avec le palladium en baisse de 37% - la plus importante depuis 2008.

